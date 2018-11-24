15 дьявольски продуманных мелочей, на которые способны только скандинавы

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15 дьявольски продуманных мелочей, на которые способны только скандинавы

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Скандинавские страны стабильно занимают первые места в рейтингах государств с самым высоким уровнем жизни. Но оказывается, что дело не только в доходах. Лайф собрал пятнадцать хитростей, которые делают жизнь скандинавов проще и удобнее.

В ресторанах быстрого питания есть раковина для слива недопитых напитков

<p>Фото © Reddit.com</p>

Специальный термометр для мяса покажет, как долго оно останется свежим в вашем холодильнике

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Карты на тележках помогают ориентироваться в супермаркете

<p>Фото © Reddit.com</p>

Пивные банки не скреплены пластиковым держателем, а слегка склеены между собой

<p>Фото © Reddit.com</p>

Недопитый напиток из банки можно запечатать специальной крышкой

<p>Фото © Reddit.com</p>

В общественных туалетах время последней уборки выводится на экран...

<p>Фото © Reddit.com</p>

А автоматические краны позволяют изменять температуру воды

<p>Фото © Reddit.com</p>

Те, кто планирует засесть в туалете надолго, могут использовать подлокотники...

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А остальные могут полюбоваться прекрасным видом на город

<p>Фото © Reddit.com</p>

Рисунок на полу в больнице покажет, в какую сторону открываются двери

<p>Фото © Reddit.com</p>

На автобусной остановке можно провести время с комфортом

<p>Фото © Reddit.com</p>

Кресла в общественном транспорте оборудованы ремнями безопасности

<p>Фото © Reddit.com</p>

Байкеры могут починить свои мотоциклы на стойках с бесплатными инструментами

<p>Фото © Reddit.com</p>

В номерах некоторых отелей есть индивидуальные сауны

<p>Фото © Reddit.com</p>

И даже тако снабжены инструкцией по правильному потреблению

<p>Фото © Reddit.com</p>

10 чудес сантехники: от золотых унитазов до арт-объектов мирового значения

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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