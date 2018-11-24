15 дьявольски продуманных мелочей, на которые способны только скандинавы

В ресторанах быстрого питания есть раковина для слива недопитых напитков
Специальный термометр для мяса покажет, как долго оно останется свежим в вашем холодильнике
Карты на тележках помогают ориентироваться в супермаркете
Пивные банки не скреплены пластиковым держателем, а слегка склеены между собой
Недопитый напиток из банки можно запечатать специальной крышкой
В общественных туалетах время последней уборки выводится на экран...
А автоматические краны позволяют изменять температуру воды
Те, кто планирует засесть в туалете надолго, могут использовать подлокотники...
А остальные могут полюбоваться прекрасным видом на город
Рисунок на полу в больнице покажет, в какую сторону открываются двери
На автобусной остановке можно провести время с комфортом
Кресла в общественном транспорте оборудованы ремнями безопасности
Байкеры могут починить свои мотоциклы на стойках с бесплатными инструментами
В номерах некоторых отелей есть индивидуальные сауны
И даже тако снабжены инструкцией по правильному потреблению
10 чудес сантехники: от золотых унитазов до арт-объектов мирового значения
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