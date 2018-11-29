Найденный на берегу скелет морского монстра поставил в тупик даже учёных

Местные жительницы боялись притронуться к останкам, опасаясь, что они могут быть ядовитыми.

На берегу Новой Зеландии был найден гниющий скелет морского существа, который привёл в ужас местных жителей. Дело в том, что его строение было настолько странным, что некоторые приняли его за инопланетянина. У неизвестного животного были две ноги, хвост, острые клыки и шипы на крыльях, сообщает The Sun.

Скелет нашла жительница Крайстчёрча Ханна Мэри, когда прогуливалась по побережью вместе с мамой. Сначала женщины боялись даже прикоснуться к существу, решив, что оно может быть ядовитым, но позже всё-таки решили отнести его к таксидермисту. Однако даже специалист не смог определить происхождение животного.

Тогда Ханна загрузила фотографию существа на "Фейсбук", чтобы пользователи могли высказать свои предположения.

Мне кажется, что это может быть вроде глубоководного морского ската — Bathyraja abyssicola, но со странными мутациями Ханна Мэри

Впрочем, учёный из Национального института водных и атмосферных исследований Малькольм Фрэнсис предположил, что на берег выбросило новозеландского грубоватого коня. Именно мужские особи этого вида обладают когтями на крыльях, которые они используют для спаривания.