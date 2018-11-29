Найденный на берегу скелет морского монстра поставил в тупик даже учёных

Читайте также

Найденный на берегу скелет морского монстра поставил в тупик даже учёных

7
Местные жительницы боялись притронуться к останкам, опасаясь, что они могут быть ядовитыми.

На берегу Новой Зеландии был найден гниющий скелет морского существа, который привёл в ужас местных жителей. Дело в том, что его строение было настолько странным, что некоторые приняли его за инопланетянина. У неизвестного животного были две ноги, хвост, острые клыки и шипы на крыльях, сообщает The Sun.

<p>Фото © Facebook/Chris Lynch</p>

Скелет нашла жительница Крайстчёрча Ханна Мэри, когда прогуливалась по побережью вместе с мамой. Сначала женщины боялись даже прикоснуться к существу, решив, что оно может быть ядовитым, но позже всё-таки решили отнести его к таксидермисту. Однако даже специалист не смог определить происхождение животного.

<p>Фото © Facebook/Chris Lynch</p>

Тогда Ханна загрузила фотографию существа на "Фейсбук", чтобы пользователи могли высказать свои предположения.

Мне кажется, что это может быть вроде глубоководного морского ската — Bathyraja abyssicola, но со странными мутациями

Ханна Мэри

<p>Фото © Facebook/Chris Lynch</p>

Впрочем, учёный из Национального института водных и атмосферных исследований Малькольм Фрэнсис предположил, что на берег выбросило новозеландского грубоватого коня. Именно мужские особи этого вида обладают когтями на крыльях, которые они используют для спаривания.

<p>Фото © Facebook/Chris Lynch</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×