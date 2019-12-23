В Москве у пенсионерки, хранившей дома горы мусора, нашли человеческие останки

Старушка жила в квартире одна с 1993 года. Уходила из дома рано утром, возвращалась вечером и с собой приносила "добычу" — пакеты с собранным в городе мусором.

Пугающую находку 22 декабря сделали сотрудники управляющей компании в одной из квартир в районе Восточное Дегунино, Москва. Жильцы многоэтажки на улице Дубнинской несколько лет жаловались на жуткий запах из квартиры пенсионерки. И, когда наконец коммунальщики прибыли, старушка позволила им навести порядок в своей квартире, пишет МК.

На третий день уборки рабочие нашли в шкафу у пенсионерки человеческий скелет. Они сразу вызвали полицию, и бабушка рассказала, что кости ей подбросили. В этот момент ей стало плохо, она пожаловалась на боль в ноге. И приехавшие врачи не только помогли старушке, но и решили, что ей нужна психиатрическая помощь. Её доставили в одну из столичных больниц. При этом отмечается, что у 62-летней хозяйки квартиры и раньше наблюдались проблемы с психикой.