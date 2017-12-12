Советы от Lookbuck: как найти и купить лучшую куртку в Интернете?

О достоинствах шопинга в Интернете было сказано и написано много. Цены, выгодно отличающие товары на сайтах от товаров на полках, доставка на порог дома эксклюзивных позиций, которых нет и не было в обычных магазинах города, разнообразные акции, программы лояльности, промокоды и закрытые распродажи. Всё это, конечно, радует.

Вместе с тем, даже имея в распоряжении потенциальные преимущества онлайн-шопинга, нужно уметь ими пользоваться. Не стоит забывать, что у покупок в Интернете, тем более если речь идёт об одежде, есть свои характерные особенности, если не сказать подводные камни. О чём конкретно идёт речь? Давайте рассмотрим всё наглядно на примере актуальной зимней одежды — женской куртки.

Ищем магазин

Попробуйте ввести соответствующий запрос в строку поисковой системы, и она услужливо предложит вам сотню-другую вариантов. Официальные дилеры, перекупщики, посредники, местные торговые точки и крупные поставщики федерального уровня — все они наперебой будут предлагать вам свои куртки.

Условия покупки, методы оплаты, сроки доставки, и, что важнее, цены — везде всё будет разное. Чтобы не запутаться на первоначальном этапе, не отправиться за покупками по ближайшей ссылке, чтобы в итоге купить только то, что вы захотите носить с удовольствием и при этом не переплатив, вам понадобится помощь. Предлагаем воспользоваться услугами полезного ресурса — Lookbuck.

Lookbuck — это поисковый агрегатор в мире моды и стильной одежды, аксессуаров, украшений и косметики. Работает он интуитивно понятно, зато в разы упрощает поиск нужной одежды, сразу предлагая минимальные цены. Вводим в поисковую строку нужный нам товар — "женская куртка" — и через секунду видим, какие модели и в каких магазинах продаются.

Каждый результат поиска — это детальное фото с ценой. Если необходимо получить подробную информацию о конкретной позиции, нажимаем на соответствующий значок. Если нужно отсеять результаты по конкретным параметрам: цвету, цене, бренду или типу куртки — используем фильтры.

Отметим, что сервис работает со всеми надёжными магазинами, не только отечественными, но и зарубежными. Поэтому одним запросом можно охватить предложения всех тематических онлайн-площадок, не путаясь в сохранённых закладках, не переключая вкладки и не сравнивая условия. Все куртки от ведущих брендов будут у вас перед глазами, без посредников.

Ищем куртку

Найти лучшую именно для вас куртку тоже может быть непросто. Все они красивые, качественные и разные. Разные модели, разный материал, отделка, разные цены. Частично решить проблему выбора может уникальная система луков, разработанная Lookbuck.

Вы можете посмотреть фото модных блогеров. Размещённые на сайте фото идут с метками — каждая метка определяет, какая вещь надета на позирующей модели в данный момент. Если вещь, а в нашем случае куртка, вам нравится — вы сразу переходите на страницу в каталоге, где эту куртку можно купить.

Практические советы

Теперь практические советы. Первый этап выбора — определиться с типом куртки. Смотрим за окно и на отметку термометра. Если за окном снег и минус, выбираем модель куртки, способную защищать части тела от холода, ветра и мёрзлой влаги. Если за окном осень или тёплая зима — куртка может быть не такой габаритной: кожаной, ветровкой, паркой, бомбером.

Эксплуатационные свойства одежды почти всегда диктуются материалами, из которых она изготовлена. Куртки — не исключение. Популярными материалами являются кожа и замша, плотные тканые и нетканые материалы. Утеплённые куртки могут быть с подкладкой из шерсти или синтетического сырья. Пуховики — разговор отдельный. Выбирая пуховик, нужно обратить внимание на качество и количество камер, а также на то, чем они заполнены. Лучший вариант — пух с небольшой примесью перьев. Бюджетный вариант — синтепон. Подробнее о модных этой зимой моделях и материалах по ссылке: https://lookbuck.com/kurtki.

Обращаем внимание на отделку и фурнитуру. Популярный вариант отделки — это натуральный или искусственный мех. Желательно, чтобы зимняя куртка комплектовалась капюшоном, затяжками снизу и манжетами — это защитит вас от ветра.

Оформляем заказ

Используем свои актуальные размеры и сверяемся с таблицей конкретного производителя. У каждого бренда существует своё понятие о размерах — это тоже надо учитывать. Если речь идёт о куртках, то понадобятся такие размеры: ширина плеч, обхват груди и талии, а также длина рукава.

Если вы нашли магазин и уже подобрали куртку — осталось сделать последний шаг — оформить заказ.

Заранее уточняйте условия доставки — в разные города срок доставки может отличаться. Как правило, товар из Интернета приезжает покупателю в течение 1–20 дней.

Если у вас есть промокоды, бонусная карта, подарочный сертификат — уточните условия их использования в выбранном вами магазине и для купленного вами товара.

Помните, что в нашей стране онлайн-покупатели защищены законом. Это значит, что купленный товар вы можете возвращать или обменивать при соблюдении должных условий.

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