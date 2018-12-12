Какие льготы и скидки положены нашим мамам и дедушкам

Сэкономить можно на транспорте, ЖКХ и даже на покупке продуктов в ближайшем супермаркете.

На днях СМИ со ссылкой на Пенсионный фонд РФ назвали регионы с самой маленькой и самой большой пенсией. Больше всех в России получают пенсионеры на Чукотке, где на 1 июля средний размер выплат составил 25 173 руб.

Средний размер пенсионной выплаты по стране — 14 144 рубля. Самые маленькие пенсии фиксируют в Кабардино-Балкарии: порядка 11 413 рублей, чуть больше в Дагестане и Калмыкии: 11 653 рубля и 12 137 рублей соответственно. На чём уже сейчас могут сэкономить наши мамы и папы, бабушки и дедушки.

Налоги

Есть два уровня дотаций — федеральный и региональный. На федеральном уровне для всех пенсионеров России условия одинаковые. Региональные льготы устанавливают местные власти, и их полный список можно уточнить в органах соцзащиты по месту проживания, а также на портале госуслуг или в МФЦ. На федеральном уровне за пенсионерами уже закреплено право на освобождение от имущественного налога. Причём это касается и взносов на общий ремонт многоквартирного дома. По регионам же условия зависят от возможностей каждого из них. В любом случае для получения субсидии нужно самостоятельно писать заявление в налоговую .

Транспорт

В Москве и Подмосковье с 1 сентября для лиц старше 60 лет общественный транспорт уже стал бесплатным. В регионах — свои условия. Однако у всех есть возможность получить скидку от РЖД. Один раз в год билет можно получить вообще бесплатно, если цель поездки пенсионера — оздоровление. В других случаях скидка рассчитывается в зависимости от пенсионного статуса, времени приобретения билета и дальности поездки. Тут уже скидка будет не больше 50%. Если же вы общественным транспортом вообще не пользуетесь, можно написать заявление на компенсацию деньгами. Для пенсионеров с собственным транспортом — бонус от Центробанка: в новых утверждённых тарифах на ОСАГО им предоставлены самые большие скидки. Так, коэффициент на страхование авто для водителей от 59 лет будет ниже максимального почти в два раза.

Образование и отдых

Сегодня у пенсионеров также есть возможность обучиться новой профессии и освоить компьютер. Для этого нужно написать заявление в Службу занятости населения. Но это для неработающей категории. Если же вы ещё работаете, но силы на исходе, по федеральному закону раз в год можно взять дополнительный отпуск, но он будет неоплачиваемый и не больше двух недель. Это не отменяет ещё один дополнительный отпуск для прохождения диспансеризации.

Два рабочих дня работодатель обязан предоставить с сохранением среднего заработка. Такие правила вступают в силу с 1 января вместе с новой статьёй 185.1 в Трудовом кодексе РФ. Неработающим пенсионерам также раз в год можно получить путёвку на отдых совершенно бесплатно. Список претендующих на эту субсидию есть на портале госуслуг . Да и на самих курортах пенсионеров порадуют скидками и льготами. К примеру, сочинский курорт Красная Поляна предлагает прокатиться на канатной дороге всего за 1 рубль, правда, если вам уже исполнилось 75 и вы не боитесь высоты. На местном уровне по-прежнему остаются льготы на посещение бассейна, тренажёрного зала, а также льготы на занятия фитнесом.

Еда и развлечения

Сетевые магазины предоставляют скидки при покупке продуктов. "Пятёрочка", "Магнит" и "Перекрёсток" вернут вам часть потраченной суммы при наличии карты магазина. В некоторых супермаркетах также действуют скидки в определённые часы — от 5% при предъявлении удостоверения пенсионера. Как правило, это утренние часы, когда проходимость в магазинах небольшая.

Бесплатно или за символическую сумму для пенсионеров работают многие музеи, Московский зоопарк, Московский планетарий.

ЖКХ и здоровье

Летом этого года СМИ сообщали о планах внести в Мособлдуму поправки в региональное законодательство о сохранении льгот гражданам 55–60 лет. Об этом сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Речь шла о компенсации стоимости услуг ЖКХ, телефонной связи, санаторно-курортного лечения, льготах по налогообложению и ежемесячной денежной выплате.

Отметим, что одинокие пожилые люди или семья, которая состоит из пенсионеров, получают компенсацию при оплате коммуналки, если размер за услуги превышает порог в 22% от общего объёма дохода пенсионера.