Мыслит, растёт и прячется. Умное "нечто" расползается по Парижу

Ярко-жёлтый кусок слизи, который постепенно разрастается до гигантских размеров, появился 16 октября в Парижском зоопарке. Он живёт на камне, не имеет конечностей, но способен передвигаться и даже проходить сквозь лабиринты. Он не имеет рта, но способен искать, поглощать и переваривать пищу. "Нечто" не боится воды и почти равнодушно к химикатам. И даже порезы ему нипочём: этот неведомый организм восстанавливает своё прежнее состояние за две с половиной минуты.

Пугающий экспонат получил название Блоб (от англ. Blob — слизь) в честь одноимённого фильма ужасов, вышедшего на экраны в 1958 году. В фильме неизвестная слизь, вылившаяся из куска метеорита, за считанные дни пожирает и переваривает жителей провинциального городка в Пенсильвании.

По словам учёных, их "экспонат" ведёт себя как животное. Может разрастаться до невиданных размеров и даже передвигается со скоростью около четырёх сантиметров в час.

— Слизь — это живое существо, которое является одной из загадок природы, — отметил в интервью агентству Reuters директор Парижского музея естественной истории, частью которого и является зоопарк, Бруно Давид. — Мы точно знаем, что это не растение, но не знаем, животное это или гриб.

Существо известно как Physarum polycephalum (физарум многоголовый) и является одной из более чем 900 обнаруженных форм слизи. Оно не опасно для людей, но вызывает безграничный интерес учёных. А как известно, их внимание — неспроста.

Оно мыслит

По словам учёного, удивительно, что Блоб не имеет мозга, но способен к обучению. Если мы соединим два экземпляра слизи, то один из них — тот, что был обучен — передаст информацию другому.

О способности слизевиков мыслить говорят не впервые. В прошлом году в журнале Royal Society Open Science была опубликована работа японских учёных о способности слизи решать даже математические задачи. В своём исследовании они заставили слизевика — физарума многоголового — решать так называемую задачу коммивояжёра, которая, даже по мнению математиков, не имеет решения в приемлемое время. Задание сводилось к тому, чтобы коммивояжёр прошёл по маршруту и вернулся в начальную точку, при этом лишь единожды отметившись в каждом пункте маршрута. Сам путь при этом должен занять минимальное время. Кусок слизи решил задачу для восьми городов.

Об интеллекте слизи рассказала в своей лекции на TED Talks в 2013 году французская учёная Одри Дюссутур из Тулузы (Universite Paul Sabatier): "Мы продемонстрировали простое обучение слизи — привыкание. Этот тип обучения позволяет нам ежедневно реагировать на неприятные, повторяющиеся, но безвредные стимулы, например шум машин в городе, оставаясь при этом бдительными к новым стимулам (звуку клаксона). Привычка останется не навсегда: если вы переедете в деревню, вы снова отреагируете на болезненный шум машин".

По её словам, в лаборатории учёным удалось заставить каплю слизи пересечь мост по соляной дорожке, чтобы добраться до еды. Если первое путешествие заняло более десяти часов, то во втором случае — менее двух.

Кошмар наяву

Первым сообщением в СМИ о появлении слизи стала публикация в одной из техасских газет. Утром 26 мая в окрестностях Далласа Мари Харрис обнаружила в своём саду странную слизь: пенистая, кремовая и бледно-жёлтая, похожая на омлет, не больше печенья. Женщина приняла слизь за странный гриб. Каково же было удивление хозяйки сада, когда через две недели этот "гриб" разросся до шестнадцати "печенек".

Решить проблему американка решила, разбив странный "гриб" на несколько частей и раскидав по саду. Через два дня "нечто" регенерировало и удвоилось в размере. На помощь пришёл муж женщины. Он попытался разбить странную находку палкой — но и тут семью ожидало фиаско. Спустя неделю, когда "огромная яичница" разрослась до невиданных размером, Мари решает полить её гербицидом. Это заставило слизь кровоточить. Из ярко-жёлтой пены вдруг начала выделяться кроваво-красная жидкость. Но избавиться от "непрошеного гостя" в саду так и не удалось. Мари вызывала пожарных и полицию. Первые "бомбили" "нечто" из брандспойтов, вторые — обстреливали из винтовки, но и это не помогло. Слизь исчезла сама собой через несколько дней, не оставив в саду и следа своего присутствия.

Безграничная живучесть

Paris zoo unveils the "blob", an organism with no brain but 720 sexes https://t.co/6cX15b0bIC pic.twitter.com/3TvRLv9fCJ — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 16 October 2019

Такое поведение слизи нельзя назвать привычным, отмечают учёные. "Она живёт в основном в тени, в лесах, потому что ненавидит свет, — отмечает Одри Дюссутур. — Её легко заметить летом после ливня, потому что она любит тепло и влажность. Когда условия окружающей среды плохие (засуха, нехватка пищи), слизь бездействует, пока ситуация не улучшится. Так может продолжаться годами. Чтобы её разбудить, достаточно полить её водой или предложить еду. Её диета состоит из бактерий и грибов, в лаборатории она любит овсянку. Невероятно, но при каждом пробуждении кусочек слизи становится молодым и энергичным. Слизь почти бессмертна".

Сохранять живучесть слизи помогает и безумное количество половых клеток. Как и люди, подчёркивает французская учёная, она рождается от слияния двух половых клеток. Но если у человека их всего два вида, то у слизи — 720! "Оказавшись во влажной среде, эти половые клетки, называемые спорами, отправляются на поиски клетки противоположного пола, — отмечает она. — С более чем 720 возможностями задача довольно проста. Когда две клетки противоположного пола встречаются, они объединяются в одну. В отличие от человеческой клетки, клетка слизи не будет делиться. Это сделает только её ядро. Клетка будет расти в соответствии с делением её ядер до достижения рекордных размеров".