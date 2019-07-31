Мусор с уст. Слова-паразиты говорят о вас больше, чем кажется

Лайф решил узнать, как по словам-паразитам составить более полный образ любителя "посорить" в разговоре.

Ещё в школе учителя говорили, что слова-паразиты "пачкают" речь и говорят о безграмотности и бедном словарном запасе. Отчасти это действительно так, но всё же любимые словечки могут проскакивать у каждого человека вне зависимости от его образования.

Да? Его бесконечно используют очень уверенные в себе люди, которые держат собеседника на крючке и в тонусе Фото © Pixabay

— Речь человека и её индивидуальные особенности могут описать самого человека. Они говорят о его языковой культуре и раскрывают определённые черты характера говорящего, — рассказал психолингвист Александр Черкашин.

Короче Нетерпеливый человек. Ему сложно формулировать мысли. Но он настойчиво пытается донести до слушателя свой поток сознания Фото © Pixabay

— Слова-паразиты — это слова, которые лишены своего основного смысла и довольно часто повторяются в речи. Это своеобразная помощь, чтобы делать паузы во время речи, — объяснил лингвист Максим Кронгауз.

В общем Похоже на "короче". Говорит о том, что нам заведомо не интересно то, что мы собираемся сообщить Фото © Shutterstock

— Просто остановиться и молчать — выглядит странно, а когда мы произносим какое-то слово, то мы как бы не прекращаем свою речь, и это — способ дать нам подумать, — рассказал Максим Кронгауз.

Просто Говорят неуверенные люди. Они зависят от окружающих, всё время опасаясь взять на себя ответственность Фото © Pixabay

— Любители "просто" постоянно боятся ляпнуть что-нибудь не то, — описывает Александр Черкашин. — Для этих людей характерно всё время оправдываться.

Кстати Любят те, кому не достаёт внимания окружающих Фото © Pixabay

Специалисты отмечают, что слова-паразиты появляются чаще, когда человек взволнован. Для него важна ситуация, когда возникают паузы в речи, которые ему нужно как-то закрывать.

Вообще-то Произносят неуверенные и импульсивные люди. В разговоре такой собеседник быстро может дойти до разборок и выяснения отношений

В разные времена и в разных социальных группах популярны разные слова-паразиты.

Типа Указывает на неуверенность в том, что человек говорит, недостаточность его знаний Фото © Pixabay

— Это такое полубандитское слово, которое бытовало в среде новых русских и потом пошло дальше, — рассказал Максим Кронгауз. — Оно не вполне грамотное, в Интернете его даже стали писать как "типО", чтобы отличить от вполне литературного "типа".

Как бы Аналог "типа". Дома человек уверен в себе, а на работе он пытается так спрятать свою некомпетентность Фото © Pixabay

— При разговоре со студентами во время экзамена частота этого "как бы" увеличивается. Так студент подчёркивает свою неуверенность, — пояснил лингвист.

Так сказать Популярное в советское время словечко, как многие считают, делает речь более замысловатой и многозначной Фото © Shutterstock

Как рассказал специалист, проблема паразитизма в речи заключается в том, что люди злоупотребляют такими словами, точнее одним. Человек начинает бесконечно повторять одно слово и так раздражать своего собеседника.

Максим Кронгауз считает это "языковой болезнью", с которой нужно бороться. По его мнению, "сами слова-паразиты вещь полезная, а злоупотребление ими — это привычка, от которой нужно избавляться".