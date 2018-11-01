Провисший провод ЛЭП убил семь слонов, которые шли на водопой

Семь слонов погибли в индийском штате Орисса из-за небрежности местной энергетической компании. Как сообщает Metro, работники плохо закрепили линию электропередачи, которую и задели несчастные животные.

По данным местной полиции, слоны пришли к ручью со стороны находящегося неподалёку рисового поля. У водопоя животные прикоснулись к провисающим оголённым проводам и погибли от удара током. Местные жители заметили тела животных и немедленно обратились к властям.

На снимках, опубликованных местными СМИ, видно, что несколько погибших слонов упали в ручей, другие же остались лежать на дороге. На заднем плане видна линия электропередачи, которая и убила животных.

Сообщается, что местные чиновники знали о проблеме со свисающими проводами, однако ничего не предпринимали. Семь виновников инцидента из числа чиновников и работников энергетической компании уже уволены. Кроме того, на время разбирательств отстранили трёх сотрудников местной природной охраны.