Разве такое возможно? Бизнесмен застрелил на охоте двух "опасных" слонят

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Разве такое возможно? Бизнесмен застрелил на охоте двух "опасных" слонят

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После жёсткой реакции пользователей Сети Майк Джайнс из Джорджии, США, заявил, что застрелил слонят в целях самозащиты, чем вызвал только большее негодование, пишет The Sun.

В октябре прошлого года бизнесмен Майк Джайнс отлично съездил в Зимбабве, но фото с отдыха решил выложить только сейчас. Там ему удалось поохотиться в дикой природе, и Майк захотел поделиться своим успехом с подписчиками в "Фейсбуке". Но те храбрость мужчины не оценили и обрушились на фото с критикой.

<p>На фото слева направо — Макс Делезен и Майк Джайнс. Фото © Facebook</p>

На снимке Майк вместе с профессиональным охотником Максом Делезеном позирует на фоне двух убитых слонят. Пользователи Сети пришли в ярость от такой жестокости, и в сторону Майка понеслись грубые слова и даже угрозы. Пост с фотографиями репостнули более 56 тыс. раз с призывами пристыдить горе-охотника и бойкотировать деятельность его компании.

<p>Фото © Facebook</p>

Нет никакого оправдания убийству слонов, особенно таких малышек! Вы точно не в себе, и вам это ещё аукнется!

Пользователь "Фейсбука"

Эти фото разбивают мне сердце. Нужно запретить охоту в Африке, уже слишком много животных находится на грани вымирания

Пользователь "Фейсбука"

После такой нешуточной кампании Майк поспешил заверить всех негодующих, что слонята были убиты лишь в целях самозащиты. Они без причины начали вести себя агрессивно, и Майк был вынужден ответить. И кроме того, это только кажется, что слонята такие маленькие, на самом деле это довольно взрослые особи.

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