Жестокая карма настигла надсмотрщика, который бил слона во время мытья

Коллега погибшего попытался поднять пятитонное животное и спасти напарника, но было уже поздно, пишет Daily Mail.

Трагический случай произошёл в Керале, Индия. 40-летний Арун Паниккар пытался помыть слона, но не мог достать до спины животного. Мужчина начал избивать слона палкой, чтобы тот сел на землю, но животное оказалось упрямым и медлительным. В итоге Арун так сильно ударил слона, что не удержался на ногах и, поскользнувшись на мокром бетоне, упал.

К сожалению, именно в этот момент слон решил наконец-то опуститься, случайно придавив надсмотрщика. К мужчине тут же бросился напарник и попытался палкой поднять слона, но было уже поздно. Прибывшие позже на место врачи сообщили, что Арун погиб мгновенно из-за травмы головы.