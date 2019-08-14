Волонтёры сняли жуткие фото, что скрывает костюм слонихи, участвующей в параде

Каждый год летом в Канди, Шри-Ланка, проходит Фестиваль зуба. В процессии принимают участие танцоры, жонглёры и музыканты, а также главная достопримечательность — украшенные слоны, несущие благословение.

Роль слонов в празднике очень велика, ведь они являются символом богатства и плодородия, а один из них несёт на себе священную шкатулку с зубом самого Будды. Но из-за опубликованных недавно фондом по спасению слонов фото такое впечатление начисто пропадает, пишет The Sun.

На днях фонд выложил в своей группе в "Фейсбуке" пугающие фото. На них изображена 70-летняя слониха Тикиири, которая тоже принимает участие в фестивале. На протяжении десяти дней каждый вечер она будет проходить огромные расстояния, несмотря на крики, шум музыки, оживлённую толпу и грохот фейерверка.

И это всё она должна будет выполнить в таком истощённом и попросту ужасном состоянии. Участники фестиваля не увидят этого под красивым костюмом Тикиири, скрывающем её выпирающие кости и обвисшую кожу. Волонтёры фонда призывают написать петицию властям и призвать их прекратить эти пытки.

Как мы можем просить благословения или чего-то священного от животного, чью жизнь мы превращаем в кошмар? Будда указал нам путь любви, заботы и сострадания, и самое время начать ему следовать Фонд по спасению слонов

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