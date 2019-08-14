Волонтёры сняли жуткие фото, что скрывает костюм слонихи, участвующей в параде

1962

Фото © "Фейсбук" / Save Elephant Foundation

Каждый год летом в Канди, Шри-Ланка, проходит Фестиваль зуба. В процессии принимают участие танцоры, жонглёры и музыканты, а также главная достопримечательность — украшенные слоны, несущие благословение.

Роль слонов в празднике очень велика, ведь они являются символом богатства и плодородия, а один из них несёт на себе священную шкатулку с зубом самого Будды. Но из-за опубликованных недавно фондом по спасению слонов фото такое впечатление начисто пропадает, пишет The Sun.

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На днях фонд выложил в своей группе в "Фейсбуке" пугающие фото. На них изображена 70-летняя слониха Тикиири, которая тоже принимает участие в фестивале. На протяжении десяти дней каждый вечер она будет проходить огромные расстояния, несмотря на крики, шум музыки, оживлённую толпу и грохот фейерверка.

<p>Фото © &#34;Фейсбук&#34; / <a href="https://www.facebook.com/SaveElephantFoundation/?__xts__%5B0%5D=68.ARD-XiDSs-vUElfFUsXCgdH3hfkHHitBI465y3ZosWjVU3mG0_Op3VYIFt2OnOoebCu3z3A4bGpFcNgZY4eCvl74zuS7jfPGe6Ryfvg9au9WtExV22Pzyh7TnvJFSIX-Lg6WIKAiKDHzABHiLnC87OTuLZjIvtT1c4PMbqT5ZgefFgTvGxwNC1lLH36HrR_3B1JRIO_CvwtR1xKk9X0DFThcurmdYLVMHP5uh2q0Due0rB_lb7jhrgq13hAABkiLKdSuiVabSIpm5MF7iRM4pSCM6feY001EypYveLLwfLA2rE5SnTzPXl8bRviTcVSE_KbeFL2tKn77MqpeentjluRrnQ&__xts__%5B1%5D=68.ARBzqnV9_wY2fDCffH3R2iUOTDTIYGdZgt0yZqoSX_o1_cS5xF_rJyrt_ZMduChtH3ouoPb7OAde9QyrI9eoC3u6REBRf7XgXnTxsc5dhBrTL7um3rOVR_HJsKuHC0X00jdEMcm2Gh4V6D6CVzy2q5kHaSgCTkiQpXBjPt6BgDNVlud_8F18i-tpeADb_tb4VVm9Ki98dfZyMFVabFZjFs2G_QjCQMQumDHSjjfMwICgglu7h9AWtj1okWYNrDlIreHGprkef0J5CxKvlYSs70ZubSyROvozHT8YxypUpTHUCguYWO-Oir1acgCIgY2RuVov4kUaKlPMukxTX7JanmOfSQ&__tn__=kC-R&eid=ARCCmPWYlrTyZTfRPJoy6zeC6KQOgo-KE_F8xMIBvgRc8W--Zm5iPIbOezmbdI0VHKBxgrqNoJXc2YHZ&hc_ref=ARSULBG_65XWGTLSprk3wGOrFFYqAFEPvfItOwoFT7cQB9vT6ZyOlKVlvoFdtALIi0E&fref=nf" target="_blank"><strong>Save Elephant Foundation</strong></a></p>

И это всё она должна будет выполнить в таком истощённом и попросту ужасном состоянии. Участники фестиваля не увидят этого под красивым костюмом Тикиири, скрывающем её выпирающие кости и обвисшую кожу. Волонтёры фонда призывают написать петицию властям и призвать их прекратить эти пытки.

<p>Фото © &#34;Фейсбук&#34; / <a href="https://www.facebook.com/SaveElephantFoundation/?__xts__%5B0%5D=68.ARD-XiDSs-vUElfFUsXCgdH3hfkHHitBI465y3ZosWjVU3mG0_Op3VYIFt2OnOoebCu3z3A4bGpFcNgZY4eCvl74zuS7jfPGe6Ryfvg9au9WtExV22Pzyh7TnvJFSIX-Lg6WIKAiKDHzABHiLnC87OTuLZjIvtT1c4PMbqT5ZgefFgTvGxwNC1lLH36HrR_3B1JRIO_CvwtR1xKk9X0DFThcurmdYLVMHP5uh2q0Due0rB_lb7jhrgq13hAABkiLKdSuiVabSIpm5MF7iRM4pSCM6feY001EypYveLLwfLA2rE5SnTzPXl8bRviTcVSE_KbeFL2tKn77MqpeentjluRrnQ&__xts__%5B1%5D=68.ARBzqnV9_wY2fDCffH3R2iUOTDTIYGdZgt0yZqoSX_o1_cS5xF_rJyrt_ZMduChtH3ouoPb7OAde9QyrI9eoC3u6REBRf7XgXnTxsc5dhBrTL7um3rOVR_HJsKuHC0X00jdEMcm2Gh4V6D6CVzy2q5kHaSgCTkiQpXBjPt6BgDNVlud_8F18i-tpeADb_tb4VVm9Ki98dfZyMFVabFZjFs2G_QjCQMQumDHSjjfMwICgglu7h9AWtj1okWYNrDlIreHGprkef0J5CxKvlYSs70ZubSyROvozHT8YxypUpTHUCguYWO-Oir1acgCIgY2RuVov4kUaKlPMukxTX7JanmOfSQ&__tn__=kC-R&eid=ARCCmPWYlrTyZTfRPJoy6zeC6KQOgo-KE_F8xMIBvgRc8W--Zm5iPIbOezmbdI0VHKBxgrqNoJXc2YHZ&hc_ref=ARSULBG_65XWGTLSprk3wGOrFFYqAFEPvfItOwoFT7cQB9vT6ZyOlKVlvoFdtALIi0E&fref=nf" target="_blank"><strong>Save Elephant Foundation</strong></a></p>

Как мы можем просить благословения или чего-то священного от животного, чью жизнь мы превращаем в кошмар? Будда указал нам путь любви, заботы и сострадания, и самое время начать ему следовать

Фонд по спасению слонов

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