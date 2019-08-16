Слониха, чьи фото с парада шокировали зоозащитников, находится на грани смерти

Не так давно Сеть всколыхнули фото измождённой 70-летней Тикиири, которая в этом году вместе с другими 59 слонами на протяжении 15 дней брела по улицам Канди, Шри-Ланка, разнося благословение местным жителям.

О жутком состоянии главного развлечения и чуть ли не символа Эсала парахеры — Фестиваля зубов — стало известно на днях, когда в "Фейсбуке" на страничке Фонда по спасению слонов были опубликованы фото Тикиири. Старая слониха находилась на грани истощения, а её кости выпирали сквозь кожу, пишет The Sun.

Обычно страшную худобу Тикиири скрывал красивый фестивальный костюм, но волонтёрам удалось снять слониху без него. Они надеялись, что общественный резонанс вынудит власти прекратить эту пытку животных. Но недавно появилась дополнительная информация.

После парада Тикиири настолько вымоталась, что больше не может встать. Она лежит, с трудом дыша, а работники вокруг неё не знают, что делать. Но перед самым фестивалем, когда слониха уже с трудом держалась на ногах, ветеринар признал её годной для долгого парада.

Некоторые черствы душой и не видят того, кто нуждается в помощи. Пришло время заступиться за тех, кто не может сделать это сам Фонд по спасению слонов

Волонтёры сняли жуткие фото, что скрывает костюм слонихи, участвующей в параде