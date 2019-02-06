24-летний рабочий решил послушать музыку на Samsung, а наутро его нашли мёртвым

Казалось бы, все несчастные случаи с телефонами корейской марки давно в прошлом, но этот случай утверждает обратное, сообщает Mirror.

Печальный инцидент произошёл в городе Чонбури, Таиланд. 24-летний рабочий Критсада Супол был обнаружен в своей комнате мёртвым. Он лежал на постели, а рядом с ним располагался телефон.

Судя по всему, парень решил, пока девайс заряжается, послушать музыку или поговорить с кем-то по телефону, но его ударило током. Утром владелец квартиры зашёл проведать Критсаду и обнаружил тело с электрическими ожогами на ушах.

Полицейские винят в произошедшем дешёвое зарядное устройство, которым пользовался Критсада. Они предупредили, что так делать не стоит и нужно всегда использовать те средства, которыми покупателей снабжают компании.