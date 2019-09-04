Не старьё, а винтаж. Как в 2019 году купить кнопочный телефон и быть модным

Российские ретейлеры и аналитики недавно отчитались о том, что кнопочные телефоны до сих пор занимают примерно четверть рынка. Доля фичерфонов постепенно идёт на убыль, но их аудитория по-прежнему огромна. А раз так, то Лайф подготовил несколько рекомендаций по выбору старых добрых мобильников.

Фичерфон может быть модным

Подавляющее большинство людей, которых интересуют кнопочные телефоны, ищут недорогое и практичное средство связи с минимальным набором функций. А некоторые гоняются за фичерфонами для того, чтобы, держа их в руках, ловить на себе завистливые взгляды.

В таком случае лучше всего обратить внимание на телефон Supreme, поскольку несколько недель назад американский модный бренд анонсировал собственный кнопочник. Пока не понятно, сколько он будет стоить, но, учитывая, что ранее Supreme продавал брендированные "кирпичи" по 30 баксов за штуку, низких цен ждать не стоит.

Аппарат будет продаваться в двух цветах — красном и чёрном. Главной его фишкой станет надпись Supreme на всю заднюю крышку. Хотя в пресс-релизе бренд хвастается ещё и наличием камеры, которая, впрочем, едва ли будет конкурировать с Huawei P30 Pro.

Долго ждать новинку не придётся. Её релиз состоится в рамках представления коллекции осень-зима 2019 г.

Кнопочник не обязан быть скучным

Интересных мобильников в рознице сегодня днём с огнём не сыщешь — всё серое и скучное. Но некоторые варианты есть. И они близко не стоят, как фешен-гаджеты.

У возродившейся Nokia, например, есть несколько вариантов. В первую очередь обратим внимание на ремейк легендарного 3310. Да, он не такой увесистый, как "кирпич" из 90-х, но, как показывают дроп-тесты энтузиастов, всё ещё довольно прочный. Дисплей теперь цветной, есть камера и, что немаловажно, поддержка карт памяти. Если по прочности реинкарнация 3310 уступает оригиналу, то по автономности в несколько раз превосходит. Новый мобильник держит заряд до 31 дня! Стоит 3490 рублей.

Если дороговато, можно присмотреться к вариантам попроще. Nokia 210, 106 и 105 всегда готовы залезть в чужой карман. Все они — фичерфоны с привлекательной внешностью.

Не нравится Nokia? Посмотрите на Light Phone. Это стартап, который в 2015 году собрал на Kickstarter больше 400 000 долларов. Компания выпускает телефоны, которые могут только звонить, но выглядят при этом крайне минималистично и красиво. Не зная нюансов, можно подумать, что их спроектировал Джони Айв.

Фичерфоны с интернетом? Бывают и такие

Кнопочные телефоны в народе часто называют "звонилками". Однако это не значит, что весь кластер этих устройств годится только для звонков. Существуют мобильники, которые "дружат" с современными стандартами не хуже, чем актуальные смартфоны.

Снова врывается Nokia. Но уже с 8110, ремейком ещё одной классической модели. Примечателен он тем, что поддерживает не только 3G, но и 4G. Телефон работает на Kai OS, под которую разработаны специальные версии многих популярных онлайн-приложений вроде WhatsApp, Twitter, Facebook и др.

Цена — 4990 рублей.

Чем больше кнопок, тем лучше

Один из поводов вспомнить телефоны начала нулевых и взгрустнуть — это QWERTY-клавиатуры. Тот, кто имел хоть один мобильник с горизонтальной клавиатурой, знает, что это лучший вариант для текстинга. Ход клавиш и тактильная отдача делают набор текста не только удобным, но и медитативным, приятным.

Есть ли современные телефоны, которые готовы подарить такие же эмоции? Да. Но немного. Особенно если речь идёт именно о телефонах, а не смартфонах. Из того, что до сих пор производится, можем порекомендовать ZTE Z432. Однако модель крайне старая, заказать её можно разве что из США. Поэтому надо быть готовым к тому, что аппарат придётся разлочивать.

Если душа всё же требует гаджет с QWERTY, то гораздо рациональнее будет приглядеться к смартфонам серии KEY от BlackBerry. Это, конечно, уже не те кнопочники, о которых речь шла в самом начале статьи, но поклонники QWERTY-клавиатур точно не будут разочарованы.

Раскладушка not dead

Куда же без упоминания раскладушек, если речь идёт о мобильниках. Этот форм-фактор настолько культовый, что до сих пор живёт и здравствует в ряде азиатских стран. Именно для этих регионов крупные вендоры продолжают штамповать раскладушки.

Например, LG всё ещё выпускает относительно свежую модель 2017 года Exalt. Нынешняя ревизия, как и Nokia 8110, поддерживает 4G. Правда, стоит девайс дороговато — от 100 долларов.

Впрочем, если интернет-опции в данном случае не в приоритете, можно обратиться к моделям попроще и значительно дешевле. У той же LG есть G360. Этот аппарат немного постарше Exalt, но с функциями звонилки справляется прекрасно — есть поддержка двух сим-карт. Стоит в районе 4000 рублей.

Ещё дешевле? Изучите модельные ряды BQ, Alcatel, Irbis или Inoi.

Что касается обычных кнопочных телефонов, которые нужны исключительно для звонков, тут выбор безграничен. В любом салоне связи найдётся несколько предложений от teXet или Digma по цене до 1000 рублей. А если пройтись по онлайн-магазинам, то не составит труда найти фичерфоны по цене до 500 рублей.