Всё хорошо, но есть одно но. Вся правда о Vivo NEX 3 после месяца эксплуатации

Принято считать, что флагманские смартфоны — это ультимативные устройства, к которым не придраться. Хотя многие китайские вендоры с этим тезисом готовы поспорить — в своих флагманах они часто идут на компромиссы. Вместе с тем, правда, и ценники получаются ниже. Раза в полтора-два в сравнении с топ-гаджетами Huawei и Samsung. В этом же году вышел смартфон, который застрял между двумя этими категориями, — Vivo NEX 3. Мы очень долго тестировали новинку и теперь честно рассказываем, за что мы её любим и ненавидим.

Флагман Vivo не совсем ультимативный, но при том за него, как за китайца, просят непривычно много. Как следствие, отзывы прессы о новинке оказались смешанными. Особенно в русскоязычном сегменте. Что справедливо, ведь у нас полно лоукостеров от мира смартфонов вроде Xiaomi, Realme и Vsmart. Впервые NEX 3 попал нам в руки всего на час-полтора, и в этот короткий отрезок времени аппарат произвёл хорошее впечатление. Но на тот момент мы были не в курсе цены устройства — ни российской, ни международной.

Слышал, смартфоном неудобно пользоваться. Это правда?

NEX 3 — огромный и тяжёлый. Девайс если не самый, то точно один из самых больших смартфонов года. При этом новинка Vivo не кажется уродцем, как тот же "холодильник" Galaxy A80, — у китайца есть дизайн. К тому же плавные формы, едва заметные стыки и дорогие материалы (алюминий и стекло) позволяют NEX 3 лежать в руке очень комфортно. Впрочем, несмотря на всё это, едва ли кто-нибудь удержится от использования комплектного чехла.

Во-первых, аксессуар ни дать ни взять симпатичный и качественный. С кожей! Пользоваться таким не только практично, но и эстетично. Во-вторых, NEX 3 чертовски скользкий. Не в последнюю очередь из-за того, что левая и правая стороны по факту являются частью огромного "экрана-водопада" с олеофобным покрытием. Заднее стекло, к слову, тоже с защитой от жира. Как следствие, выронить смартфон ввиду его массивности как пить дать. В-третьих, случайные срабатывания экрана есть. И они бесят.

Плохо ли то, что смартфоном проблематично пользоваться без чехла? Да. Но было бы ещё хуже, если бы Vivo не положила в коробку с NEX 3 удобную защиту, которая решает многие проблемы эргономики.

А что насчёт сенсорных кнопок? Они лучше физических?

Нет. Традиционные клавиши управления громкостью и питанием всё ещё лучше. Их всяко проще идентифицировать на ощупь. В NEX 3, даже несмотря на наличие ребристых насечек на кнопке Power, находить "+" и "–" с первого раза сложно.

При этом сенсорное управление в NEX 3 реализовано лучше, чем где бы то ни было. Во-первых, потому что тактильная отдача не хуже, чем в iPhone. Не понять, что кнопка сработала, невозможно. Во-вторых, Vivo использовала во флагмане именно датчики давления. А это значит, что сенсоры не тупят, если пользователь в перчатках.

Будет гораздо лучше, если в NEX 4 китайские инженеры сумеют наделить кнопки обратной тактильной связью не только в момент нажатия, но и в момент обнаружения. Или хотя бы разнесут Power и качельку громкости по разным сторонам.

Бесят ли сенсорные кнопки? Иногда. Когда, например, хочешь прибавить или убавить звук, а вместо этого выключаешь экран. Во время онлайн-игр особенно неприятно.

А большой экран — это хорошо?

О да. К почти семидюймовому экрану привыкаешь очень быстро. После него 5,5 дюйма ( пока ещё самая популярная диагональ в мире ) кажутся недопустимо маленькими. Достоинство гигантского экрана банально и понятно — помещается много контента. Как следствие, играть, смотреть видео/фото и особенно читать на NEX 3 очень комфортно.

Ряд тестеров обращают внимание на искажение цветов в области изгибов экрана. Это правда и объективно плохо. Но отнюдь не страшно. Ни в одном сценарии мы не чувствовали от этого дискомфорта. Есть и есть...

А вот что действительно раздражает, так это случайные срабатывания. Взять NEX 3 со стола и не нажать что-нибудь ненароком бывает сложно. Смотреть видео в альбомной ориентации тоже иногда неприятно — даже маленькие касания запускают перемотку или включает паузу. Чехол, впрочем, количество случайных срабатываний сводит к приемлемому минимуму.

В целом всё с экраном у NEX 3 хорошо. Но от флагмана хочется, чтобы было отлично. Например, почему нет 90 Гц? Vivo позиционирует свой флагман ещё и как геймерский девайс, поэтому вопрос вполне резонный. А с разрешением что? Конкретно нам 1080р при диагонали семь дюймов глаза не режут. Но нежных особ нынче много — извольте иметь в виду и их. Спасибо, хоть поддержку HDR10 завезли — приятная и редкая опция.

Со звуком, слышал, всё тоже плохо. Врут?

И да, и нет. Здесь один мультимедийный динамик, который хороший, но не более того. Масса других смартфонов, даже бюджетных, звучит лучше. И это немного обескураживает. Равно как и отсутствие второго динамика.

Мы бы поставили неуд NEX 3 в этом зачёте, да вот из-за наличия аналогового выхода рука не поднимается. Ведь он обслуживается ЦАПом Asahi Kasei AK4377A со встроенным усилителем для наушников. Студийные наушники AudioTechnica ATH-M50xBT в связке с NEX 3 звучат великолепно. Пойди найди после этого альтернативу флагману Vivo среди смартфонов 2019 г.

К тому же разъём 3,5 мм оценят геймеры. Ведь с Bluetooth, каким бы быстрым он ни был, отставание звука всё же есть. Минимальная, но для про-игроков чувствительная.

А как дела с производительностью и автономностью?

С этим у флагмана Vivo всё отлично. Новейший процессор Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Как следствие, всё на смартфоне запускается и работает без проблем.

Хотя, если порассуждать, Vivo стоило бы компенсировать высокий прайс и неоднозначность других параметров бОльшими объёмами. Тем более кому, как не вендору, который пихает 6/128 ГБ даже в среднебюджетные модели, этим удивлять?

Аккумулятор солидный — на 4500 мАч. Смартфон легко держится полтора дня без розетки, что при диагонали экрана не может не вызывать позитивных эмоций. Комплектная зарядка на 44 Ватт — одна из самых быстрых на рынке. На полную "заправку" уходит чуть больше часа. За 30 минут NEX 3 заряжается на 67%.

Всё хорошо, но снова имеем вопрос к производителю. У вас флагман. Довольно дорогой. Есть стеклянная крышка. Что мешало сделать беспроводную зарядку?

А камера хорошая?

На старте продаж была одна из лучших. Ведь NEX 3 в числе первых получил 64-мегапиксельную камеру от Samsung, которая очень быстро превратилась в тренд, захлестнувший рынок смартфонов. Особенность флагмана Vivo растворилась за месяц. Впрочем, это не отменяет того, что флагман хорошо снимает.

Особенно при хорошем свете. Фирменный режим Hyper HDR творит чудеса. Со времён превью ничего не поменялось — мы до сих пор думаем, что алгоритм Vivo схож с эталонным HDR в Google Pixel. Во всяком случае, в том, что касается цветов. С динамическим же диапазоном Vivo работает гораздо хуже. Радует и детализация. У многих смартфонов по краям кадра снимки получаются смазанными. NEX 3 в меньшей степени страдает от этого недуга.

С наступлением темноты камера флагмана сильно сдаёт. Ночной режим в NEX 3 предусмотрен, но снимает он хуже конкурентов — Huawei, Honor и Samsung. Хотя по цене является их прямым конкурентом.

Не может не радовать и наличие в смартфоне телефотомодуля. Даже в средней ценовой категории китайские вендоры жадничают и редко дают смартфонам отдельный объектив для зума. Чаще используется кроп с основного датчика на 48 или 64 МП. NEX 3, к слову, тоже так делает, но только при дефиците света. Днём же используется специальный объектив для двукратного увеличения. Максимальный же зум — 20-кратный.

ToF-камеры для определения глубины резкости нет. Однако и без неё портретные снимки выходят приятными. Особенно при использовании телеобъектива.

Ультраширокоугольный модуль тоже флагманский. При хорошем свете можно сделать удачный пейзаж. Есть проблемы с динамическим диапазоном, что характерно для супершириков. Во-первых, он относительно высокого разрешения — 13 МП. Во-вторых, есть автофокус, который позволяет делать на NEX 3 хорошие макроснимки.

Фронталка на 16 МП тоже ничего. Однозначно лучше, чем в более дешёвых смартфонах Vivo. Главное — не забыть перед съёмкой выключить все "бодимодификаторы". Приятно, что есть мягкая вспышка. Неприятно же отсутствие автофокуса.

Видео, как и ночная съёмка, звёзд с неба не хватает. Модные режимы вроде 4К/60FPS и slow-motion есть — программа минимум выполнена. Но, опять же, во флагмане хотелось бы видеть оптическую стабилизацию. Без неё NEX 3 в движении записывает видео довольно посредственно. Хотя в режиме "суперстабилизация" можно получить плавные кадры при медленном шаге. Но только с параметрами 1080р/30FPS.

Больше примеров фото и видео, сделанных на Vivo NEX 3, в этой папке на Google Drive.

Брать или не брать?

У NEX 3 есть ряд уникальных свойств вроде гигантского дисплея, ЦАП и сенсорных клавиш, что однозначно делает его флагманом. Дизайн и материалы тоже из высшей категории. К производительности также нет никаких претензий. Но сегодня этого мало, чтобы быть премиум-смартфоном. Камера? Хорошая, но ничего выдающегося. Звук? Обычный. Беспроводная зарядка? Её нет. Влагозащита? Тоже по понятным причинам не завезли.

За NEX 3 вендор просит 60 тыс. руб. Именно из-за ценника флагман Vivo очень сложно рекомендовать. Уж очень много более достойных конкурентов даже в премиальном сегменте: Huawei P30 Pro и Galaxy S10 как минимум. Среди китайцев тоже полно аналогов. Причём более дешёвых. Лучший — OnePlus 7 Pro.