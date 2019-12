Большой киберспорт на маленьком экране. Как зарабатывать, играя на смартфоне?

Ещё каких-то 2–3 года назад никто не мог подумать, что мобильные игры станут полноценным киберспортом. Со своими звёздами, миллионными призовыми фондами и помпезными чемпионатами мира. Сегодня эта мысль всё ещё удивляет, но с ней приходится только мириться. Ведь, например, всего пару недель назад завершился PUBG Mobile Club Open 2019, в рамках которого было разыграно $2,5 млн. Лайф прикоснулся к миру мобильного киберспорта и решил рассказать, как зарождалась новая индустрия, что с ней сейчас и какие у неё перспективы.

По разным данным, в мире на 2019 год смартфонами пользуются от 2,7 до 3,3 млрд человек, что составляет примерно 35–44% населения планеты. На смартфоны можно устанавливать игры. Соответственно, смартфоны — огромная потенциальная база клиентов для разработчиков игр, которую они принялись обслуживать ещё на заре iOS и Android. Как следствие, сегодня с мобильными играми знакомы 2,4 млрд человек.

Как киберспорт проник в смартфоны?

Многие склоняются к тому, что мини-киберспорт появился благодаря Clash of Clans — стратегии в реальном времени от студии Superсell. Сначала в игре просто была доска лидеров со списком самых могучих кланов. Быть первым — уже достойный повод сидеть в игре часами. Но вскоре разработчики начали поощрять команды с первых строчек внутриигровыми бонусами, что привело к всплеску популярности соревновательного режима в стратегии.

Осознав, что людям нравится мериться опытом и навыками даже со смартфонами в руках, Supercell в 2016 г. выпустила Clash Royale, по сути, клон Clash of Clans, из которой убрали всё лишнее и оставили только соревновательный режим. Новинке потребовалось менее года, чтобы заработать $1 млрд.

В 2017 г. студия создала Clash Royale League — лигу профессиональных игроков, у которой появились официальные подразделения в Северной Америке, Европе, Латинской Америке, Азии и Китае. В неё вошли многие именитые организации вроде Team Liquid, Team Solo Mid, Bren eSports и не только. Первые сезоны начались в 2018 г. Финал при поддержке ни много ни мало самой Google состоялся в Японии. Победила китайская команда Nova Esports. За год лига разыграла $1 млн.

Формально Clash Royale является первой мобильной киберспортивной дисциплиной, которая хорошо себя чувствует с первого вздоха по сей день. Фактически же первой мобильной игрой с общепризнанной про-сценой стала Vainglory — MOBA от студии Super Evil Megacorp. Ещё в 2016 г. компания провела чемпионат мира с призовым фондом в $120 тыс. Увы, выходцам из Rockstar, Riot Games и Blizzard не удалось создать устойчивую экономику, и в 2018 г. Super Evil Megacorp перестала заниматься киберспортом.

А во что играют сейчас?

Сейчас кроме Clash Royale про-сценой обладают ещё несколько тайтлов:

Arena of Valor — ещё одна MOBA. Которая, к слову, кроме как на iOS и Android присутствует ещё и на Nintendo Switch. Призовой пул World Cup 2019 составил $500 тыс;

ещё одна MOBA. Которая, к слову, кроме как на iOS и Android присутствует ещё и на Nintendo Switch. Призовой пул World Cup 2019 PUBG Mobile — мобильная версия феноменально популярной "королевской битвы" PlayerUnknown’s Battlegrounds. В рамках итогового чемпионата разыгрывались $500 тыс;

мобильная версия феноменально популярной "королевской битвы" PlayerUnknown’s Battlegrounds. В рамках итогового чемпионата Free Fire — ещё одна китайская мобильная "королевская битва". В финале 2019 г. было разыграно $400 тыс;

ещё одна китайская мобильная "королевская битва". В финале 2019 г. было Mobile Legends: Bang Bang — MOBA, которая сильно похожа на компьютерную игру League of Legends от американо-китайской Riot Games. На этой почве, к слову, между сторонами в 2018 г. разгорелся серьёзный конфликт, в ходе которого Riot Games отсудила $2,9 млн. В 2019 г. в рамках финала было разыграно $250 тыс.

Другие дисциплины с меньшими призовыми: World of Tanks: Blitz (танковый симулятор), Guns of Boom (командный шутер), Lords Mobile (стратегия). Дисциплины, набирающие обороты: Monster Strike, QQ Speed, Knives Out, Onmyoji, Summoner Wars и не только.

Откуда столько денег?

Кто-кто, а рынок мобильных игр уж точно не бедствует. Денег там не меньше, чем у консолей или ПК. По данным аналитической компании Newzoo, индустрия интерактивных развлечений в 2019 г. заработает $152,1 млрд. Почти половина из них — 45%, или $68,5 млрд — придётся именно на мобилки.

Впрочем, все киберспортивные подразделения быстро закроются, если экономика не будет работать. Бесконечно вливать деньги в мероприятия без отдачи никто не будет. Одним из главных каналов монетизации киберспортивных мероприятий является реклама.

Витриной для коммерческого контента являются онлайн-трансляции. Декорации, форма игроков, графика в прямых эфирах — всё это, как правило, испещрено логотипами спонсоров. В дополнение к этому между матчами часто показываются рекламные видеоролики.

Чтобы дорого продавать рекламу, нужны хорошие просмотры, и, как ни странно, у мобильного киберспорта они есть . Ниже несколько примеров. Слева — название мероприятия, а справа — пиковое количество зрителей мероприятия.

Clash Royale League World Finals 2019 — 133 046 чел.;

133 046 чел.; Mobile Legends World Championship — 648 069 чел.;

648 069 чел.; PUBG Mobile Club Open Global Finals — 523 133 чел.;

523 133 чел.; Arena of Valor World Cup 2019 — 764 358 чел.;

764 358 чел.; Free Fire World Series 2019 — 2 016 157 чел.

Для сравнения: статистика популярнейших компьютерных дисциплин:

League of Legends 2019 World Championship — 3 985 787 чел.;

3 985 787 чел.; Fortnite World Cup 2019 Finals — 2 334 206 чел.;

2 334 206 чел.; The International 2019 — 1 968 497 чел.;

1 968 497 чел.; CS:GO IEM Katowice Major 2019 — 1 205 103 чел.;

1 205 103 чел.; PUBG Global Championship 2019 — 197 470 чел.

Да, традиционный киберспорт всё ещё на коне. Однако мобильные игры стремительно этого всадника догоняют. Главное — динамика, с которой растёт популярность смартфонных развлечений. Например, финал PUBG Mobile годом ранее смотрели на 200 тыс. человек меньше. А за Arena of Valor World Cup 2018 следили в 2,5 раза меньше человек, чем в этом году.

Спонсоры — ещё одна из финансовых жил мобильного киберспорта. Именно они, как правило, выкупают солидную часть рекламных слотов, а также вкладываются в призовые фонды. Например, Clash Royale до сих пор "подогревается" Google Play. В последний финал Mobile Legends вложился малайзийский телеком-гигант U-Mobile. А чемпионат мира по PUBG Mobile не состоялся бы без компании Vivo.

Кто во всё это играет?

Если речь о демографии, то есть следующая информация. Согласно исследованию eMarketing, 65% мобильных игроков старше 25 лет. При этом женщин и мужчин почти поровну: первых немного больше. Если речь о географии, то, по данным Newzoo, крупнейшим рынком мобильных игр в мире остаётся Китай. На этот регион приходится 47% всей прибыли индустрии. Самыми быстрорастущими рынками считаются Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия) и Индия.

Хочу стать мобильным киберспортсменом. Что для этого нужно?

Накануне PUBG Mobile Club Open Global Finals мы пообщались с российской командой Team Unique . На данный момент в неё входят Сергей Kitsune Померанцев, Ян YSHA Шабан, Дмитрий OldBoy Буй и Егор Roge Срослов. Ниже несколько тезисов, которые дадут понять, чем живут профессиональные игроки.

Во-первых, предвидятся регулярные и долгие тренировки. Состав Team Unique по PUBG Mobile тренируется минимум 4 часа в день.

— Бывают периоды, когда играть и тренироваться надо больше. Начинаем с самого утра и продолжаем до поздней ночи. На следующий день в том же ритме. К тому же много времени отнимают различные медиаактивности и перелёты в другие страны, — говорят ребята.

Во-вторых, готовьтесь к конфликтам с близкими. Старшее поколение всё ещё с трудом принимает прогейминг как профессию.

— У всех нас родители вначале негативно относились к увлечению играми. Как и в случае с любым другим хобби или увлечением важно объяснить родителям значимость игр в своей жизни. Первые выигранные призовые послужат аргументом в пользу серьёзности увлечения и подтвердят тот факт, что игры могут быть полноценной работой и приносить хороший доход, — делится своим опытом Team Unique.

В-третьих, играть нужно только ради удовольствия от самосовершенствования. Деньги не должны быть первопричиной.

— Если твоей целью являются деньги — тебе не сюда. Идти в киберспорт с целью заработать нельзя — ничего не выйдет, — рассуждают про-игроки.

В конце концов, неплохо было бы разжиться смартфоном для игр. Несмотря на предрассудки, команда Team Unique считает, что тренироваться можно не на каждом девайсе.

— Главные атрибуты для геймеров, которых не встретишь в простых смартфонах, это внутреннее и внешнее охлаждение и оптимизация высокой производительности в играх. Например, на турнире PUBG MOBILE Club Open 2019 Fall мы играли на vivo NEX 3. В нём есть всё вышеперечисленное, — рассказывает квартет из СНГ.

Собственно, именно поэтому каждый член команды владеет двумя девайсами: повседневным и специальным — геймерским. Такой расклад желателен, но необязателен. Многие игроки, по словам Team Unique, обходятся одним смартфоном.