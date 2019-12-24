Смартфон маминой подруги. Чем Vivo V17 лучше вашего пресловутого iPhone

В конце ноября компания Vivo представила смартфон с необычным дизайном V17. Аппарат выступает в средней ценовой категории и является неплохим конкурентом аналогичных моделей от других вендоров. Подробности — в обзоре Лайфа.

"Подождите… Какой ещё V17? Был ведь уже летом "новый" V17 Neo!" — зададутся вопросом некоторые читатели. Не переживайте — всё в порядке. В китайском, но всё же порядке. Для справки: V17 — это, вообще говоря, целая серия смартфонов 2019 г., в которую помимо российских V17 и V17 Neo входят V17 Pro и индийская версия V17. Всё просто. При этом каждая модель совершенно не похожа на другую. Такой он — суровый и беспощадный китайский нейминг.

Дизайн и эргономика

V17 — один из самых красивых смартфонов года. В том же списке — Mi 9T , Galaxy Note 10 , P30 Pro и ещё пара-тройка моделей. Градиентная наклейка сзади меняет цвет от приятного голубого в центре и синего по краям до фиолетового на раме. Да, здесь торцы тоже цветные. От того смартфон напоминает Oppo Reno Z , что немудрено, ведь Oppo и Vivo — части одной большой корпорации, между которыми постоянно кочуют идеи. Добавляет новинке шарма и необычное оформление камер — четыре объектива заключены в ромб, фигуру, которую в этом году не использовал ни один вендор.

Задняя крышка очень хорошо замаскирована под стекло, но на деле она пластиковая. Края скруглённые. Они придают наклейке мощный эффект объёмности. Рама пластмассовая, что тоже сложно определить, не взяв смартфон в руки. Качество сборки отличное. Ничего не люфтит и не скрипит.

Телефон относительно лёгкий (187 г) и компактный (159,3 x 75,2 x 8,7 мм) для модели с 6,4-дюймовым экраном. Несмотря на глянцевость корпуса со всех сторон, V17 умеренно скользкий — выпрыгнуть из карманов и рук не норовит. Да и в целом девайсом удобно пользоваться.

Экран и звук

Как мы уже отметили, V17 оборудован 6,4-дюймовым, а точнее — 6,38-дюймовым экраном типа Super AMOLED. Разрешение — 2340 на 1080 точек (FHD+). Соотношение сторон — 19,5:8. Плотность матрицы — примерно 404 точек на дюйм. Рамки есть, но везде, кроме нижней части, они небольшие. Внизу традиционно — "борода". А сверху, кстати, U-образный вырез, в котором спряталась 32-мегапиксельная фронталка. Итого: дисплей занимает 83% лицевой панели V17.

К качеству изображения претензий не имеем. Цветовых режима — три: яркий, стандартный и нормальный. Последний — самый спокойный. Защита глаз в виде регулировки температуры цвета тоже присутствует. Подсветка мощная. Тёмная тема включается без танцев с бубном. Причём специальный тумблер меняет интерфейс не только оболочки, но и ряда приложений. Да здравствует Funtouch OS!

Мультимедийный динамик один и звучит адекватно — не лучше и не хуже конкурентов. То же самое касается и разговорного динамика, который расположился над вырезом в экране. Разъём для наушников есть, а влагозащиты, как следствие, нет. Да и быть не должно — не флагман рассматриваем.

Производительность и автономность

Напомним, Vivo V17 Neo, преемником которого, очевидно, является новый V17, работал на чипе MediaTek Helio P65. Некоторые обзорщики на него брюзжали из-за "толстого" 12-нанометрового техпроцесса и не самого лучшего графического ускорителя Mali G52. В новом смартфоне вендор попробовал исправиться, но получилось не очень.

V17 работает на хорошем, но не лучшем для своей ценовой категории восьмиядерном Snapdragon 665. Лучше MTK P65 данное решение только 11-нанометровым техпроцессом. В синтетических тестах эти процессоры плюс-минус одинаковы : например, по графике немного впереди китаец, а по энергоэффективности — американец.

Был ли у Vivo вариант получше? О, да. Отличный 11-нанометровый Snapdragon 675 или 10-нанометровый Snapdragon 710. Оба решения встречаются в смартфонах и подешевле Vivo V17.

Как бы там ни было, работой 665-го мы остались довольны. Интерфейс, браузер и видео работают безупречно. С играми же ситуация неоднозначная. К своему удивлению, обнаружили, что Call of Duty Mobile стабильно работает даже при самых высоких настройках графики. При этом огорчили относительно долгие загрузки в играх даже попроще CoD.

Что обидно, ведь оперативки в смартфоне аж целых 8 Гб. Возможно причина в следующем: AnTuTu показывает, что память V17 двухканальная с частотой 1866 МГц. Для сравнения: 8 Гб в NEX — трёх-четырёхканальные и с частотой 2133 МГц.

Встроенной памяти также много — 128 Гб. Их можно расширить картой micro-SD. Принимаются объёмы вплоть до 256 Гб. Взамен, правда, придётся пожертвовать свободным слотом для сим-карты.

Батарея большая — на 4500 мАч. И с тёмной темой V17 расходует их долго: до 1,5−2 суток. Отличный результат. В комплекте идёт быстрая зарядка на 18 Ватт, которая заряжает смартфон до отсечки примерно за 1,5 часа.

Сканер отпечатков пальцев — подэкранный. Работает молниеносно, как и в других смартфонах Vivo 2019 г., которые мы тестировали. С чем с чем, а с этим у Vivo проблем нет. Распознавание по лицу у V17 хоть и двухмерное, но тоже шустрое. Разумеется, при плохом освещении эффективность второго способа защиты снижается. NFC присутствует — народ ликует.

Фото и видео

Камеры — больной момент подавляющего большинства смартфонов Vivo средней и бюджетной ценовых категорий. V17, увы, не стал исключением. Новинка получила следующий квартет основных камер: широкоугольная (48 MP, f/1.8,), суперширокоугольная (8 MP, f/2.2,), макро (2 MP, f/2.4,) и ToF (2 MP, f/2.4). Фронталка — на 32 Мп и с f/2.0.

Основной датчик снимает удобоваримо, но не более того. Цветам не хватает насыщенности и "тепла", из-за чего и без того унылая и серая Москва в декабре кажется городом безысходности. На самом же деле Москва — лучший город России. Спасибо, Сергей Семёнович. Динамический диапазон тоже хромает: небо на снимках часто получается пересвеченным. HDR не спасает.

В помещениях же часто приходится наблюдать обратную ситуацию. Снимки становятся слишком "тёплыми". Начинают доминировать оттенки красного.

Удивительно, но Vivo не удосужилась завести в V17 ночной режим. Хотя многие производители практикуют его использование даже в более дешёвых моделях. Но, несмотря на это, в автоматическом режиме новинка нет-нет да умудряется выжать что-то интересное при уличном освещении.

Суперширокоугольную камеру тоже не можем похвалить. Ей ещё больше не хватает динамического диапазона. А даже слабый намёк на дефицит света, например пасмурная погода, пагубно сказывается на детализации снимков.

Портретный режим есть и работает на удивление адекватно. Волосы часто отделяются от фона неровно, но алгоритм огрехи маскирует хорошо. Есть дублирующий режим — "Размытие". Он позволяет блюрить фон при съёмке неодушевлённых предметов. Не знаем, что мешает Vivo совместить обе опции.

Не устанем повторять, что макрокамера в любом смартфоне — непотребщина. Во-первых, низкое разрешение. Во-вторых, нет автофокуса. А фоткать с фиксированным чаще неудобно, чем наоборот.

К селфи-камере претензий меньше всего. Снимкам хватает и детализации, и цветов. Даже с динамическим диапазоном порядок. Одна беда — снова нет автофокуса.

Видео разочаровало. И ладно, что записи получаются невысокого качества, — ежегодно хорошо этот норматив сдают только единицы смартфонов. Дело в другом. V17 не умеет снимать 1080р/60FPS, а запись в 4К не поддерживается в принципе. Хотя на оба подвига Snapdragon 665 способен . При этом отметим, что есть популярные режимы "Замедленная съёмка" и "Интервальная съёмка".

Есть ещё к камере V17 и претензия общего плана — медленный спуск затвора. Между нажатием на специальную кнопку и непосредственно фотографированием всегда проходит секунда, а то и больше. Что чревато регулярными смазами на снимках. Поскольку руки всегда автоматически выходят из позиции немного раньше, чем происходит фиксация изображения.

Снимки с V17 в исходном разрешении можно посмотреть здесь.

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За V17 просят 22 990 руб. Стоит ли смартфон своих денег? Да, если вы гонитесь именно за красивым, живучим и производительным смартфоном средней ценовой категории. К тому же Vivo при покупке V17 делает щедрый подарок в виде ещё одного смартфона Y91C.

Однако, если же вы планируете регулярно фотографировать, приглядитесь к конкурирующим моделям: Realme XT, Honor 20s и Redmi Note 8 Pro.