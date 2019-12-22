Реактор в кармане. Когда мобильник лучше не держать в руках

Лайф разобрался, в каких случаях телефон превращается в оружие и когда его лучше держать подальше.

Чем дальше, тем лучше

Многие из нас продолжают пользоваться телефоном во время зарядки или вовсе оставляют девайс заряжаться на прикроватной тумбочке на всю ночь. Такой вариант использования мобильника гарантирует высокое облучение. В этом случае вокруг устройства создаётся электромагнитное излучение, которое, по мнению специалистов, весьма неблагоприятно для организма. Его площадь будет ещё больше, если зарядка беспроводная, ведь принцип её действия основан на индукции.

К тому же даже во время зарядки на смартфонах в фоновом режиме продолжают работать программы, которые активируют различные модули связи, поэтому зарядка может стать неплохим поводом выключить телефон совсем. А скептики могут провести простой эксперимент, описанный в этом видео.

Всегда на связи

Ещё один неудачный способ использования мобильника — постоянные разговоры по нему. Именно в момент звонка активируется главная антенна устройства. Расположенная прямо около уха, антенна устройства находится всего лишь в одном сантиметре от коры головного мозга. А излучаемые антенной волны с лёгкостью поглощаются мягкими тканями.

Например, американские специалисты в области здравоохранения рекомендуют любителям длинных телефонных разговоров по возможности использовать громкую связь или Bluetooth-гарнитуры для разговоров по телефону. А пользоваться телефоном в помещении советуют возле окон, ведь стены зданий часто не пропускают сигнал, то есть антенна работает на полную мощность.

Прогулки в лесу

Низкий уровень сигнала в доме или на улице также должен стать поводом убрать телефон подальше. В этот момент телефон каждый раз подаёт сигнал на ближайшие вышки. Причём уровень излучения телефона в этом случае будет в разы выше. Если вы отправляетесь на прогулку в лес или в ближайший парк, где качество связи будет не на высоте, лучше оставить телефон дома. Помимо беспокойства от назойливых звонков избавитесь и от небольшой доли вредного излучения на организм.

Электромагнитная камера

В настоящую электромагнитную камеру с лёгкостью превращается обычный автомобиль во время поездок с навигатором. Во время запуска карт телефон активирует не только геолокационные датчики, но и Интернет. А электромагнитное поле при этом распространяется на весь корпус автомобиля и пассажиров. Сократить вредное излучение можно, скачав карты заранее.

Нескончаемый сёрфинг

Уменьшить вредное воздействие мобильника на организм поможет и "дофаминовое голодание", то есть отказ от бессмысленного сёрфинга в Интернете и соцсетях. Автор идеи, американский психолог Кэмерон Сепах, считает, что отказ от соцсетей, видеоигр и даже просмотра сериалов позволит избавиться от рассеянного внимания, лучше контролировать эмоции, радоваться мелочам и выполнять простые и скучные, на первый взгляд, задачи.

Но самым главным преимуществом "дофаминового голодания" является существенное сокращение вредного воздействия электромагнитного излучения. В момент соединения с Интернетом современные смартфоны используют то же самое соединение, что и во время звонков.

Экологичный телефон

Любителям гаджетов при покупке телефона стоит обратить внимание на параметр SAR (от англ. Specific Absorption Rate — коэффициент поглощения энергии). Он ставится всеми производителями современной техники, вот только покупатели не обращают на него внимания. Уровень SAR указывается в Вт/кг. Величина этого показателя напрямую влияет на то, насколько серьёзным будет вред для здоровья человека. Так, при воздействии 2 Вт/кг температура тканей возрастает примерно на треть градуса и держится продолжительное время. 10 Вт/кг повысят температуру до неприятных 37 градусов и заставят почувствовать недомогание, схожее с простудой. Если уровень SAR колеблется от 50–100 Вт/кг, то человек может получить серьёзный ожог.

Одна из крупнейших международных баз научных данных, Statista, приводит список смартфонов с самым высоким индексом SAR. График собран на основе данных Федерального управления по радиационной защите Германии (Bundesamt für Strahlenschutz), которое располагает обширной базой данных смартфонов.