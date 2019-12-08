Из девочки в мальчика. Дочь Анджелины Джоли и другие звёзды, сменившие пол

То, что в России порой зовётся придурью или, по крайней мере, редкостью, на Западе уже давно устоявшаяся практика. Речь про смену пола. Уже сейчас в Голливуде можно собрать команду знаменитостей, которые отказались от своего пола и сменили букву М на букву Ж или наоборот. Вот самые яркие случаи.

Джон Джоли-Питт

13-летняя Шайло Джоли-Питт — дочь звёздной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли. Недавно она сменила имя и стала Джоном. С детства подросток уверена, что она мальчик в теле девочки, и хочет сменить пол. Родители не против. Будущий мальчик проходит усиленный курс гормональной терапии. По законам США хирургическое вмешательство будет возможно, лишь когда Джону исполнится 16 лет. Так что до фактического преображения ещё три года ждать — вдруг да передумает.

Братья-сёстры Вачовски

Два брата Ларри и Энди подарили миру фильм "Матрица". Но стоило главному герою цикла — Нео — осознать, что он Избранный, как Вачовски поняли, что теперь действовать должны они. В 2012 году Ларри публично заявил, что намерен поменять пол и стать Ланой. Четыре года спустя к нему присоединился Энди, превратившись в Лили. Сёстры Вачовски по-прежнему снимают кино. Успеха "Матрицы" им повторить не удалось, но вряд ли это по причине отсутствия мужских гениталий.

Эрика Кишева

Российские звёзды стараются идти, скажем так, в ногу с модой. Так, например, звезда шоу "Дом-2" Эрика Кишева тоже транссексуал. В прошлой мужской жизни её звали Тахир. Но она всегда мечтала стать девочкой. И когда эта детская мечта сбылась благодаря ножу хирурга, она немедленно отправилась в телевизор, чтобы строить свою любовь.

Дана Интернэшнл

В золотые времена расцвета MTV клипы с участием Даны Интернэшнл не покидали хит-парады и экраны телевизоров. В 1998 году она победила на Евровидении. Для многих российских телезрителей тех лет стала шоком новость, что миловидная израильская певица раньше была солдатом по имени Аарон Коэн. В 21 год Аарон решил стать женщиной и сделал операцию в британской клинике — теперь Дана прекрасно себя чувствует в женском платье.

Чез Сан Боно

Этот жизнерадостный толстяк на фотографии — Чез Сан Боно. Единственный сын певицы Шер. Но несколько лет назад он был грустной пухлой девочкой, которую звали Честити Сан Боно. В 18 лет она официально заявила, что чувствует себя мужчиной, и за несколько операций осуществила задуманное. Чез пытался найти себя в музыке и танцах со звёздами, но, кажется, остановился на актёрской стезе. Зрители могли его видеть в сериале "Американская история ужасов".