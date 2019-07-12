Зоны риска. Смертельная лихорадка накрывает регионы

Лайф выяснил, в каких регионах распространяется геморрагическая лихорадка и как с ней бороться.

В Саратовской области диагноз "геморрагическая лихорадка с почечным синдромом" (ГЛПС) поставили почти 850 жителям. В региональном Минздраве сообщили, что заболело 850 человек и уже зафиксирован один смертельный случай. Специалисты предупредили о высоком риске заражения в полях и лесах, а также на дачах после зимы. Источник заражения — грызуны.

Эксперты рассказали Лайфу, что напряжённые очаги этой инфекции сейчас существуют в Башкирии и Татарстане. В Тульской, Ульяновской и других областях ЦФО эта лихорадка очень распространена. По их словам, инфекция сейчас охватила европейскую часть России. Она грозит летальным исходом 1% заболевших.

Во время такого заболевания нарушаются функции почек, человека преследуют головные и суставные боли. В тяжёлых случаях заболевание может закончиться токсико-инфекционным шоком или острой почечной недостаточностью с летальным исходом.

— Но если человек сможет вылечиться, то второй раз не заболеет. Это как с корью, краснухой, ветрянкой. При этом она не передаётся от человека к человеку, — рассказал инфекционист профессор Владимир Никифоров.

В России существует несколько вирусов, которые вызывают такую лихорадку.

— На Дальнем Востоке это один тип вируса и наиболее тяжёлое заболевание. Там летальный исход иногда постигает 10% заболевших. В черноземной полосе — второе по тяжести заболевание. Ещё один вариант — вирус Пуумала — встречается в регионах европейской части страны и Зауралья, в том числе и в Башкирии. В среднем по стране от этой лихорадки заболевает от двух до восьми тысяч человек. Чаще всего человек заражается, когда вирус выделяется с экскрементами, — пояснил Лайфу доктор биологических наук Александр Бутенко.

Основная группа риска — дачники и путешественники, а также люди, чья деятельность связана с лесом, то есть охотники, егери, лесорубы.

— Заражение, как правило, происходит воздушно-капельным путём и через пищу. Но, если желудок нормально функционирует, вероятность второго варианта заражения низка. Мыши выделяют инфекцию через мочу и экскременты, — рассказал Лайфу Владимир Никифоров.

В России для лечения этого заболевания используются противоинфекционные препараты, которые входят в комплекс патогенетической терапии. В случаях средней тяжести больному назначаются мочегонные препараты. Если болезнь зашла слишком далеко, а в таких случаях почки не справляются с нагрузкой, больного подсоединяют к аппарату так называемой искусственной почки. Его используют, пока функции организма не восстановятся.