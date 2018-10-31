"Застрял в пробке". Убийца пошутил по поводу задержки его смертной казни

Мужчину приговорили к смертной казни после того, как он жестоко убил тюремного охранника.

Заключённый пошутил за мгновение до того, как ему ввели смертельную инъекцию. Родни Бергет был приговорён к смертной казни за жестокое убийство охранника, однако процедуру пришлось отложить на шесть часов. Дело в том, что Верховный суд США рассматривал его последнюю апелляцию — и, как только она была отклонена, 56-летнего преступника доставили в камеру для казни, сообщает Mirror.

Когда Родни предоставили последнее слово, он произнёс: "Извините за ожидание, я застрял в пробке". Заключённый был приговорён к смерти за убийство тюремного охранника, которое он совершил при попытке побега в апреле 2011 года. На тот момент Родни отбывал пожизненное заключение за покушение на убийство и похищение.

Они сломали ему шею, отрезали пальцы, сломали запястья, у него не было затылка... это жестокая и необычная расправа. Через что прошёл Бергет — мирно, чисто, стерильно, достойно Вдова охранника

Журналисты также сообщили, что после шутки Родни сказал нескольким людям, что он любит их. Когда ему ввели инъекцию, мужчина сделал несколько глубоких вдохов, дважды застонал, потерял сознание, после чего начал хрипеть и в конце концов затих, сделав последний вдох.

Я люблю тебя, и я встречу тебя там Родни Бергет

При этом его брат Роджер также был казнён 18 годами ранее за убийство учителя математики и угон автомобиля.