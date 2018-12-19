Карта смерти. Какие регионы России вымирают быстрее

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Карта смерти. Какие регионы России вымирают быстрее

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Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Минздрав России озвучил данные о смертности в минувшем году. Количество умерших, средний возраст, главные причины и регионы, в которых смертность возросла, — подробнее в нашей инфографике.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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