Три причины смерти. Почему в России умирают женщины и мужчины?

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Три причины смерти. Почему в России умирают женщины и мужчины?

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Фото: © Shutterstock

Росстат назвал главные причины смертности среди населения трудоспособного возраста. Цифры получились жуткими: на одну умершую российскую женщину приходится трое-четверо мужчин. Подробнее — в нашей инфографике.

<p>Инфографика © L!FE</p>

<p>Инфографика © L!FE</p>

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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