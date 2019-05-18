Умер как дурак. Премия Дарвина — самая мрачная и смешная награда в мире

Смерть — это весело и глупо

Премия Дарвина вручается за нелепую смерть. Это, наверное, одна из самых спорных, мрачных, но в то же время забавных премий. Её вручают с 1985 года. И дают её тем, кто умер или потерял возможность иметь детей в результате собственной глупости. Важно, что, погибнув, человек улучшил генофонд и помог естественному отбору. Отсюда и упоминания об учёном Чарльзе Дарвине в названии — он был автором теории о естественном отборе.

Лауреат премии должен соответствовать пяти важным критериям. Размножение, то есть сделанная глупость лишила его возможности продолжить род, даже если не убила. Совершенство — важно, чтобы глупость была выдающейся. Самостоятельность — человек совершил её добровольно и над собой. Зрелость — умереть должен совершеннолетним. Правдивость — на рассмотрение принимаются только реальные, подтверждённые истории.

Смерть — это смешно или нет — решайте сами. Мы приготовили подборку историй о тех, кто получил главный приз, уйдя на тот свет.

Селфи и медведь

Есть русское выражение о том, что, встретив в лесу медведя, легко наложить кучу. Но индус Прабху Бхатара поступил наоборот. Он вёз гостей со свадьбы и захотел наложить кучу. Для этого притормозил у обочины, пошёл в кусты и там увидел медведя. Медведь выглядел смертельно раненым. Он лежал в изнеможении. Но Прабху Бхатара не бросил косолапого помирать — он решил сделать селфи. Прямо рядом с мишкой. Однако стоило мужчине подойти к медведю поближе, как тот бросился на любителя "себяшек".

Неизвестно, то ли медведь был не настолько ранен, как казалось, то ли не выносил поклонников соцсетей. Но итог печален. Прабху Бхатара умер с сотовым телефоном в руке. Никто из пассажиров машины не бросился ему помогать. Правильно, они снимали происходящее на телефон. Помочь пыталась лишь собака. В итоге медведь сбежал. А Прабху Бхатара получил премию Дарвина посмертно. О том, получилось селфи или нет, не сообщается.

Педаль замыкания

Эта история произошла в США, возле Нью-Джерси. Житель города Энтони Джи очень спешил. Накануне в штате прошёл сильнейший ураган. Ветер рвал деревья с корнем, срывал крыши домов и валил линии электропередачи (запомните это). Но в том урагане Энтони, к счастью, не пострадал. Поэтому с утра пораньше решил отправиться по делам на машине.

Весь город перекрыли коммунальщики. Они устраняли последствия, и поэтому на асфальте тут и там стояли оранжевые конусы заграждения. Но что эти конусы стремительному автолюбителю. Энтони мчал по улице, снося ограждающие знаки. Его сгоревшую машину нашли через несколько сотен метров. Он наехал на оборванный провод, который был под током. Ирония ещё и в том, что Энтони работал электриком в Нью-Йорке.

Дерзкий, как пуля резкий

Жизнь беспощадно иронична, в чём убедился крутой житель Аризоны. В этом штате США настолько круто, что никому не требуется разрешения на оружие. Его можно носить даже без кобуры. Так и поступил неназванный герой. Он взял револьвер, зарядил его и засунул за пояс. Чтобы выглядеть круто, как Рэмбо или ковбои из фильмов. И, подобно ковбоям, он не поставил револьвер на предохранитель.

Всё было хорошо, пока мужчина не завернул в мясной отдел супермаркета. То ли потянулся за стейком, то ли дёрнулся, возмутившись составом колбасы. В общем, пистолет выстрелил и оставил "ковбоя" без сардельки. Он выжил. Но лишился детородного органа. Грустная, но поучительная история о том, что понты — это зло.

Бесчувственные неверующие

Джон Аллен Чай из Индии очень любил истории про древних миссионеров. О том, как они высаживались на неизведанные острова и обращали в веру тёмных туземцев, даруя им жизнь вечную. Молодой человек решил, что он не хуже. Он закупил дары: ножницы, футбольный мяч и большую статую Иисуса. Подкупил шестерых моряков, чтобы те довезли его до запретного острова. На острове 600 лет живёт племя, не желающее знаться с внешним миром.

Парня предупреждали, что племя агрессивно и не жалует гостей и лекций о спасении души. Но Джон Аллен Чай был неумолим. "Я подарю им вечную жизнь", — написал он в письме, отправляясь в поход. Он спустился с рыбацкого корабля, сел в лодчонку и поплыл к острову. Оттуда стали пускать стрелы, но тот не испугался и доплыл. Моряки видели, как туземцы встретили Джона Аллена Чая — проткнули копьями, накинули верёвку на шею и утащили в джунгли. Футбольный мяч, ножницы и статуя Иисуса остались лежать нетронутыми на берегу.

Вместе по встречной

И в финале ещё одна поучительная история. Она произошла в Польше и заслужила двойную премию Дарвина. Два автомобилиста столкнулись на автостраде. Начали спорить, кто не вовремя затормозил. Слово за слово. Не сошлись во взглядах и стали драться. Причём так увлеклись этим делом, что сперва разбили другу другу носы, затем сцепились и выкатились на соседнюю полосу.

По этой полосе не вовремя мчалась огромная фура. Водитель нажал на тормоза, но поздно. И через секунду спорщики отправились в лучший мир. А ведь могли просто получить страховку и починить свои машины, не тратя нервов и жизни.