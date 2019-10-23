Соседка три недели жила с трупом парня, маскируя запах ароматическими свечами

Сожитель ирландки умер от передозировки сильнодействующих препаратов, которые они принимали вместе. Но вместо того, чтобы сообщить о погибшем бойфренде, она решила, что проблемы ей сейчас не нужны и о трупе в спальне лучше пока никому не говорить.

Анжела Ирвин из Баллимины, Северная Ирландия, жила с гниющим телом своего любовника ещё три недели после его смерти. Труп 40-летнего Робина МакМастера так и остался в их спальне. Всё это время женщина говорила родственникам погибшего, что он лежит "с больной спиной", а жалобы на неприятный запах она пыталась предотвратить ароматическими свечами.

Однако, когда брат Робина ворвался в квартиру, он обнаружил, что тело МакМастера, лежащее в спальне, уже сильно разложилось. Вскрытие показало, что наиболее вероятной причиной смерти была передозировка трамадола и других лекарств, отпускаемых по рецепту. Но родственников больше волнует не причина смерти, а то, как к Робину относились после неё.

Она держала моего сына там, будто он кусок гниющего мяса. Я не могу дотронуться до его волос или попрощаться с ним. Теперь до конца жизни я останусь разбитой этим горем Мама Робина МакМастера

Инцидент произошёл год назад, последний раз Робина видели живым 13 октября 2018 года. Спустя год, на этой неделе, Анжелу Ирвин приговорили к двум годам лишения свободы.

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