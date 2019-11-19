Реальные истории загробного мира. Каким увидели его люди, пережившие смерть

Люди, пережившие кому или клиническую смерть, очень часто утверждают, что посещали загробный мир. Сложно подтвердить или опровергнуть их слова, ведь заглянуть за завесу тайны удалось только им. Но их истории восхищают и пугают современников. Прийти к общему знаменателю и нарисовать одну на всех картину жизни после смерти не удаётся. У всех, кто вернулся оттуда, были разные переживания. Мы приведём несколько реальных историй с того света.

Там ничего нет

Ксения Шиловская, молодая мама из Санкт-Петербурга, впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Там 31-летняя женщина пережила свой посмертный опыт. Она была в коме несколько недель и чётко помнила всё, что с ней происходило. Особенно момент наступления смерти. Женщина почувствовала сильный холод в сердце, оно начало замедляться и остановилось. Потом были резкий укол, разряд и волна жара. Затем темнота. Никакого света в конце тоннеля она не видела.

Загробный мир — это другие

Эбен Александр — американский нейрохирург с 25-летним стажем. Он преподавал в медицинской школе Гарварда и отрицал мистику. Но в 2008 году Эбен заболел менингитом и впал в кому. Перед ним возникла женщина, которая проводила его во вселенную. В этой вселенной жили полупрозрачные сущности. И там нейрохирург увидел Бога, который плыл в центре огромной пустоты. Врач понял, что смерти нет и люди продолжают существование. Свои наблюдения Эбен Александр законспектировал в книге "Доказательство рая: путешествие нейрохирурга в загробную жизнь".

Свет в конце тоннеля

Житель Воронежа Николай Саликов в прошлом году поведал свою историю загробного путешествия. Врата того света распахнулись перед ним внезапно — он порезал руку о стекло. Кровь фонтаном била из раны, и, когда Николая довезли до больницы, он уже потерял сознание. Мужчина уверяет, что висел под потолком и видел себя и врачей со стороны. По длинной чёрной трубе он полетел к свету, где встретил умерших родственников. Те не слишком обрадовались визиту Николая — сказали, что ему рано переселяться на тот свет. После этих слов Николай вернулся в Воронеж.

Тебя там встретит Иисус

Эту историю рассказал житель Душанбе, пожелавший остаться анонимным. Всё случилось летом этого года. Он не мог уснуть, выпил снотворное и случайно запил алкоголем. Так делать нельзя, и неудивительно, что мужчина потерял сознание. Дальше он вспоминает, что вознёсся к свету. И на небе его встретил Иисус. Иисус сказал, что мужчина сможет войти в рай, только если изменится. Но толком поговорить не удалось: путешественник в загробный мир очнулся — его откачивали медики. Путешествие на тот свет, как он сказал, поменяло его взгляды на жизнь. Впрочем, учёные изучают все эти откровения и объясняют скептически. Подробнее можете прочитать здесь.