Ночь страсти. Как закодировать себя на эротический сон

Лайф выяснил, как научиться управлять сценарием своего сна и сделать его пикантным.

Сновидения можно "заказывать". Специалисты считают, что в наших силах стать режиссёром и своего эротического сна.

— На новой работе я пришёл в кассу, чтобы получить зарплату, а кассир мне говорит, в каком кабинете я могу получить деньги. Захожу в этот кабинет, а там сидит в кресле красивая блондинка, одета очень вызывающе. Она мне объясняет, что в стране плохая экономика, поэтому денег она не выдаст, но может расплатиться своим телом. После этого девушка начинает целовать меня и раздевать. Видимо, так все служащие фирмы получают зарплату у этой красавицы, — делится своим сном Вячеслав на одном из женских форумов. Теперь поход в кассу вызывает у него смешанные чувства: смех и разочарование, ведь реальная сотрудница не идёт ни в какое сравнение с той, из ночного приключения, да и зарплату выдаёт деньгами.

Для того чтобы научиться управлять по желанию своими снами, потребуется немало времени и тренировок. Зато как это прекрасно — иметь возможность выбрать себе партнёра и место по вкусу, настроив себя на эротические сновидения.

Как создать сценарий откровенного сна

Воздержание Не занимайтесь сексом в тот день, когда хотите увидеть эротический сон

— Сон — это наши желания и остатки дневных реалий. Яркая сексуальная фантазия возникнет тогда, когда у человека есть потребность. Подсознание эту нужду чувствует и помогает организму во сне справиться с напряжением, — говорит сексолог Александр Полеев.

Лёгкий ужин В течение дня воздержитесь от чая, кофе и спиртного. Ужин должен быть лёгким, но не настолько, чтобы урчал голодный желудок

— Алкогольные напитки очень быстро делают человека вялым и вызывают притупление ощущений, — уточняет нейропсихолог Инна Маханькова.

Расслабляющая ванна Перед сном лучше принять успокаивающий душ или ванну с эфирными маслами

— Перед тем как лечь спать, для просмотра эротического сна послушайте приятную музыку, — подчёркивает психолог. — Постарайтесь максимально расслабиться, чтобы ваше сознание было податливым.

Удобная поза Устройтесь с комфортом. Ложитесь на спину, голову положите довольно низко. Пусть лишний шум вас не будет отвлекать от настроя

— Сны — это жизнь в параллельных мирах. Очень хорошо, когда человек спит по магнитным линиям, — объясняет экстрасенс Анатолий Леденев. — Нужно лежать головой на север.

По его словам, чтобы увидеть эротический сон, нужно в течение семи дней фантазировать себе нужную картинку.

Готовим сценарий Нужно представлять желаемого партнёра, его внешность, действия, голос, даже запах

— Во сне участвует ваш опыт, — уточняет Маханькова. — Если хочется, чтобы был сон, содержащий абсолютно неизведанное, необходимо дополнительно собрать информацию о желаемом.

Как объясняет специалист, чтобы приснился секс в цветущем саду с прекрасным мужчиной, нужно знать, как это быть в цветущем саду. И представить, что для вас значит прекрасный мужчина. Его вес, рост, цвет глаз, характер. Чтобы мозгу "заказать" вашу красивую историю, нужно, чтобы были отчётливые исходные данные.

— При этом надо принять, что во сне точно будут всплывать ваши страхи. Поэтому сон нужно себе разрешить, — советует психолог. — Скажите себе: "Я хочу и разрешаю себе испытать, пережить этот опыт во сне".

Известно, что сон — лучший отдых, когда организм восстанавливает свои силы. Важно, чтобы это время прошло для вас с удовольствием.