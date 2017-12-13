Хозяину, который 13 лет не расчёсывал йорка, навсегда запретили держать животных

58-летней Пол Падмор из Уилленхолла, Великобритания, ни разу за 13 лет не расчесал и не мыл своего йоркширского терьера Поппи. Один из знакомых мужчины пожалел питомицу, которая уже почти не могла передвигаться, и вызвал службу защиты животных. Теперь Полу Падмору навсегда запретили держать домашних животных.

Когда офицеры из общества защиты животных прибыли к Падмору, они были ошеломлены состоянием собаки. Шерсть Поппи спуталась в огромные дреды, которые мешали ей передвигаться. Их длина достигала 35 сантиметров, а общий вес составлял около двух килограммов. В плохом состоянии была не только шерсть, но и когти Поппи: они отросли и также мешали собаке ходить.

Поппи доставили в ветеринарную клинику и постригли. Сперва собака вела себя довольно агрессивно, но после стрижки её характер изменился, она стала с радостью общаться с людьми и ей даже нашли новых хозяев.

Пол Падмор признался, что никогда не ухаживал за своей собакой, сообщает Daily Mail. Суд приговорил нерадивого хозяина к штрафу в 180 фунтов стерлингов (~14 тысяч рублей) и пожизненному запрету на владение домашними животными. К сожалению, Поппи это уже не спасёт: условия содержания необратимо сказались на состоянии её здоровья. Вскоре после стрижки у собаки обнаружилась непоправимая травма позвоночника и её пришлось усыпить.