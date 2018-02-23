Человек собаке друг: 15 наглядных тому доказательств, подтверждённых временем

"Фото 2009 и 2017 годов соответственно. Мне 20, ей уже 9"
"На фото слева нам 6 недель, а справа — 8 лет"
"На массе"
"Мы доросли до свадьбы моей сестрёнки"
"Я похудел, а вот мой товарищ набрал!"
"Мой английский лабрадор — 8 месяцев и лишь год спустя!"
"Это любовь"
"В первый день, через год и через два"
"На фото слева я забрала его домой, а фото справа сделано в тот самый день годы спустя"
"Пять лет пролетели незаметно"
"Когда год спустя фото получается уже не таким умиляющим"
"Моя Рокси"
"Это моя девушка и мой питомец Нова"
"Моя любимая такса Джювел и я 12 лет спустя после того, как мы забрали её домой"
"Из комка в огромное пушистое облако"
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