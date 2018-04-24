Бродячие собаки напали на малыша, который появился на свет за 6 часов до этого

Врачи из Перу борются за жизнь младенца, который стал жертвой стаи бродячих собак. Медики считают, что ребёнок появился на свет всего за шесть-восемь часов до нападения, сообщает Daily Mail.

Стая собак напала на новорождённого младенца в городе Танка, Перу. Малыш, у которого даже не отрезана пуповина, получил множественные травмы головы, лица и рук, но чудом остался жив. Случайные свидетели случившегося вызвали скорую помощь, и ребёнок был немедленно доставлен в отделение интенсивной терапии местной больницы.

Сейчас за жизнь безымянного малыша борются врачи. Они не дают никаких прогнозов и отмечают, что первые сутки после атаки станут самыми сложными. Как младенец оказался на улице, неизвестно, но полицейские предполагают, что новорождённого выбросила его собственная мать. В настоящий момент родителей ребёнка разыскивает полиция.