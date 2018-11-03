Очень плохой мальчик. Пёс выстрелил в спину своему 74-летнему хозяину-охотнику

Сонни Гиллиган из штата Нью-Мексико едва не стал жертвой собственного пса. Мужчина оставил заряженное ружьё на заднем сиденье автомобиля, и пёс Чарли случайно выстрелил из него, пытаясь дотянуться до хозяина. Пуля пробила сиденье и вошла в спину мужчины, сломав несколько рёбер и ключицу.
К счастью, мужчина смог добраться до мобильного телефона и вызвать скорую помощь. И хотя он потерял много крови, медики успели его спасти.
Мне очень повезло, что я смог добраться до своего телефона. Парамедики спасли мне жизнь. Если бы они задержались ещё на десять минут, я бы умер
Сонни Гиллиган
Сейчас Гиллиган проходит лечение в одной из больниц Эль-Пасо, а его собаки временно отправлены в приют или, как шутит сам охотник, в тюрьму для животных. При этом мужчина вовсе не обижен на своего питомца.
Это был несчастный случай, хотя меня дразнили, спрашивая, не сделал ли Чарли это специально. Но правда в том, что он — большой, добрый и любящий пёс, который никому не причинит вреда
Сонни Гиллиган
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