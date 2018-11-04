Сонное царство. 15 собак, которые сами знают, где и как им лучше отдыхать

Собаки не зря считаются очень умными животными. Например, они лучше людей знают, как правильно отдыхать. Лайф собрал 15 доказательств этого тезиса, и они вас точно убедят.

"Это самое классное место перед теликом!"

"Хозяйка, тебе удобно? Мне тоже!"

"Мы с тобой одной крови!"

"Спасибо, что расстелил постель!"

"Что значит "твоё место"? Я занял его первым"

"Я наконец-то понял, зачем вы его завели!"

"Я — поклонник восточной культуры"

"Зато я знаю всё об уюте"

"У тебя очень удобный джойстик, ты знал?"

"Люблю свою лежанку! И хозяйку тоже"

"У этой подушки странный дизайн... Но вполне комфортно"

"Да я сам не знаю, зачем это сделал..."

"Люди, иногда вы всё-таки изобретаете полезные штуки!"

"Да, мне так удобно. А что?"

"Не мешай мне думать о вечном, хозяин..."

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