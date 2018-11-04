Сонное царство. 15 собак, которые сами знают, где и как им лучше отдыхать

Читайте также

Сонное царство. 15 собак, которые сами знают, где и как им лучше отдыхать

122
Собаки не зря считаются очень умными животными. Например, они лучше людей знают, как правильно отдыхать. Лайф собрал 15 доказательств этого тезиса, и они вас точно убедят.

"Это самое классное место перед теликом!"

<p>Фото: соцсети</p>

"Хозяйка, тебе удобно? Мне тоже!"

<p>Фото: соцсети</p>

"Мы с тобой одной крови!"

<p>Фото: соцсети</p>

"Спасибо, что расстелил постель!"

<p>Фото: соцсети</p>

"Что значит "твоё место"? Я занял его первым"

<p>Фото: соцсети</p>

"Я наконец-то понял, зачем вы его завели!"

<p>Фото: соцсети</p>

"Я — поклонник восточной культуры"

<p>Фото: соцсети</p>

"Зато я знаю всё об уюте"

<p>Фото: соцсети</p>

"У тебя очень удобный джойстик, ты знал?"

<p>Фото: соцсети</p>

"Люблю свою лежанку! И хозяйку тоже"

<p>Фото: соцсети</p>

"У этой подушки странный дизайн... Но вполне комфортно"

<p>Фото: соцсети</p>

"Да я сам не знаю, зачем это сделал..."

<p>Фото: соцсети</p>

"Люди, иногда вы всё-таки изобретаете полезные штуки!"

<p>Фото: соцсети</p>

"Да, мне так удобно. А что?"

<p>Фото: соцсети</p>

"Не мешай мне думать о вечном, хозяин..."

<p>Фото: соцсети</p>

Не парься! 10 фото неунывающих людей, которым день преподнёс неприятный сюрприз

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×