Сонное царство. 15 собак, которые сами знают, где и как им лучше отдыхать

"Это самое классное место перед теликом!"
"Хозяйка, тебе удобно? Мне тоже!"
"Мы с тобой одной крови!"
"Спасибо, что расстелил постель!"
"Что значит "твоё место"? Я занял его первым"
"Я наконец-то понял, зачем вы его завели!"
"Я — поклонник восточной культуры"
"Зато я знаю всё об уюте"
"У тебя очень удобный джойстик, ты знал?"
"Люблю свою лежанку! И хозяйку тоже"
"У этой подушки странный дизайн... Но вполне комфортно"
"Да я сам не знаю, зачем это сделал..."
"Люди, иногда вы всё-таки изобретаете полезные штуки!"
"Да, мне так удобно. А что?"
"Не мешай мне думать о вечном, хозяин..."
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