В схватке обезьяны и ротвейлера победил тот, кто умел обращаться с битой

Пользователь Reddit.com рассказал о невероятной истории, свидетелем которой он стал, и призвал подписчиков ресурса последовать его примеру. Пост был опубликован несколько лет назад, но до сих пор входит в топ. При этом ни одному комментатору ещё не удалось поделиться более закрученным сюжетом, чем тот, с которого началось обсуждение.

По словам пользователя Reddit.com, эта история произошла ещё в 1980-х. "Мне 48, и я всякое повидал на своём веку, но это самое безумное, что я видел", — написал clanspanker. Мужчина стал случайным свидетелем необычного конфликта. Вот как он описывает произошедшее.

Это случилось на стоянке для дальнобойщиков. Я сидел на скамейке рядом с парнем, у которого был ротвейлер. Я пытался с ним поговорить, но он оказался необщительным. Вскоре подъехал грузовик, обративший на себя наше внимание: в кабине сидела обезьянка clanspanker

Со слов рассказчика, собака, увидев обезьяну, бросилась в сторону грузовика, оглашая стоянку громким лаем. Необычная пассажирка тягача тоже начала биться в истерике по ту сторону лобового стекла. Водитель приоткрыл боковую форточку и попросил хозяина собаки унять её, на что тот ответил, что его ротвейлер никому не мешает.

Тогда дальнобойщик сказал, что, если пёс не замолчит, он откроет дверь и обезьянка как следует наваляет ему. Хозяин ротвейлера лишь усмехнулся: "Да он проглотит твою мартышку и даже не поперхнётся!" В конце концов водителю это надоело clanspanker

Дальнобойщик дал обезьянке детскую биту и открыл дверь. Она ловко вскочила псу на шею и начала с невероятной скоростью лупить его по голове. Ротвейлер оказался бессилен перед таким напором.

В какой-то момент пёс жалобно заскулил и бросился наутёк вместе с оседлавшей его обидчицей. Вскоре обезьянка вернулась, а хозяин собаки пошёл искать своего питомца, который так и не вернулся clanspanker

Большинство пользователей Сети поверили в эту историю, несмотря на всю абсурдность описанной ситуации. "Я тоже дальнобойщик, такое вполне возможно", — написал один из них в комментариях к посту. "Это одна из тех невероятных историй, которые произошли ещё до появления смартфонов", — отметил другой. Кто-то добавил, что комичный сюжет должен лечь в основу короткометражного аниме, причём обязательно с закадровым голосом Сэмюэла Л. Джексона.

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