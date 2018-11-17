"Оборотень", которого боялись люди, нашёл семью и превратился в крутую овчарку

Когда на обочине одной из дорог в Калифорнии появилось странное существо, покрытое струпьями и сгорбившееся от боли, никто не подумал ему помочь. Животное было настолько страшным, что его называли монстром, а потом и вовсе нарекли оборотнем, так как даже не могли понять, что это такое.

Кожа пса шелушилась, шерсть наполовину облезла, а оставшаяся часть стояла дыбом. Он был болен и голодал. День за днём мимо собаки проезжали машины, но никто не останавливался. Животному оставалось жить совсем недолго, и тут произошло чудо.

Пса нашла основательница приюта для собак Меган Боу. Она ужаснулась тому, в насколько отчаянном положении был бедняга, который уже не мог даже ходить. И сразу поняла, кем на самом деле был этот "оборотень" — немецкой овчаркой.

Я была готова расплакаться, когда увидела, насколько ему плохо. Он действительно был при смерти Меган Боу, хозяйка приюта

Девушка показала собаку ветеринарам. Они нашли у годовалого животного много заболеваний, включая чесотку. Кроме того, у пса были сломаны кости таза и хвост. По словам врачей, эти травмы он получил от ударов машин.

Меган и ветеринары несколько месяцев ухаживали за четверолапым и возвращали его к жизни. Постепенно пёс снова смог ходить, а его шерсть стала потихоньку отрастать. И уже тогда он показал, какой у него замечательный характер.

Он суперлюбящая собака. Если я сажусь, он прижимается лицом ко мне и наклоняется, как будто обнимает меня Меган Боу, хозяйка приюта

Вскоре пёс достаточно окреп, чтобы ему можно было подыскать дом. И этого пришлось ждать недолго. За его выздоровлением давно следила Тиана Бисби с мамой и сёстрами. Они забрали его к себе домой, где уже жили три собаки-девочки, с которыми Кинг быстро подружился. Пёс наконец обрёл любящую семью и превратился в настоящего красавца, о прошлом которого напоминает только потерянный хвост.