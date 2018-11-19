Полицейские арестовали заводчицу, которая хранила в морозилках трупы 44 собак

В доме 65-летней Донны Робертс из Нью-Джерси, США, нашли также 161 живую собаку, пишет Daily Mail. Животные содержались в ужасных условиях. Женщину обвинили в жестоком обращении с животными и освободили до суда.

Полицейские обнаружили в доме у заводчицы 44 замороженных собачьих трупа. Женщина заворачивала животных в полиэтиленовые пакеты и засовывала в морозильные камеры. Причём некоторые из них хранились там в течение семи лет.

По словам следователей, в доме стоял настолько сильный запах фекалий и аммиака, что у них начались тошнота и головокружение. В этой обители ужаса находилась ещё 161 собака. Четыре из них были в очень плохом состоянии, их пришлось срочно отправить в ветлечебницу. Остальным сначала попытались оказать помощь на месте.

Мы потрясены ужасающими условиями, в которых оказались эти собаки, и в результате я санкционировал расследование в отношении владельца собственности Донны Робертс Скотт Коффина, прокурор

Женщину арестовали и обвинили в жестоком обращении с животными, но отпустили до суда. Сама Робертс вину не признает и утверждает, что не сделала ничего плохого. По словам заводчицы, она и её сожитель семь лет назад собирались отправить животных на вскрытие, а потом просто про них забыли. При этом все щенки были мертворождёнными.