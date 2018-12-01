Как собаки реагируют на нового маленького человека в семье: 10 примеров

Читайте также

Как собаки реагируют на нового маленького человека в семье: 10 примеров

18
Все хозяева переживают, когда знакомят питомца с новым членом семьи. И речь сейчас о детях... В голове сразу тысячи вопросов — смогут ли они подружиться и не будет ли ревности? Однако все переживания оказываются абсолютно пустыми, когда долгожданная встреча всё-таки происходит, и вот этому фотодоказательства. Владельцы собак сняли первую реакцию их любимцев на новорождённого ребёнка.

Эта собака недоумевает, что за игрушку ей подарили.

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/xsSSW" target="_blank">TheRealR0b3rt</a></p>

Пёс явно не против новых друзей, тем более что они дали ему возможность бездельничать ещё больше.

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/xsSSW" target="_blank">TheRealR0b3rt</a></p>

Два далматина совершенно сбиты с толку, оказавшись перед плачущим ребёнком. Остаётся только смотреть и надеяться, что он перестанет плакать.

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/xsSSW" target="_blank">TheRealR0b3rt</a></p>

Собака изо всех сил пытается не двигаться и даже боится дышать, лишь бы ребёнок не проснулся.

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/xsSSW" target="_blank">TheRealR0b3rt</a></p>

Похоже, что этой собаке не потребовалось много времени, чтобы полюбить ребёнка как своего родного.

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/xsSSW" target="_blank">TheRealR0b3rt</a></p>

Вот она настоящая любовь — наблюдать за тем, как малыш мирно спит.

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/xsSSW" target="_blank">TheRealR0b3rt</a></p>

Похоже, что этим двоим больше ничего и не надо.

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/xsSSW" target="_blank">TheRealR0b3rt</a></p>

Малыш явно рад своему новому другу, а тот нашёл хорошую подушку.

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/xsSSW" target="_blank">TheRealR0b3rt</a></p>

В глазах собаки столько нежности, что не каждый человек способен на такое чувство.

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/xsSSW" target="_blank">TheRealR0b3rt</a></p>

Маленький щенок, по-видимому, настроен серьёзно — своего друга он точно никому не даст в обиду.

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/xsSSW" target="_blank">TheRealR0b3rt</a></p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×