Как собаки реагируют на нового маленького человека в семье: 10 примеров

Все хозяева переживают, когда знакомят питомца с новым членом семьи. И речь сейчас о детях... В голове сразу тысячи вопросов — смогут ли они подружиться и не будет ли ревности? Однако все переживания оказываются абсолютно пустыми, когда долгожданная встреча всё-таки происходит, и вот этому фотодоказательства. Владельцы собак сняли первую реакцию их любимцев на новорождённого ребёнка.

Эта собака недоумевает, что за игрушку ей подарили.

Пёс явно не против новых друзей, тем более что они дали ему возможность бездельничать ещё больше.

Два далматина совершенно сбиты с толку, оказавшись перед плачущим ребёнком. Остаётся только смотреть и надеяться, что он перестанет плакать.

Собака изо всех сил пытается не двигаться и даже боится дышать, лишь бы ребёнок не проснулся.

Похоже, что этой собаке не потребовалось много времени, чтобы полюбить ребёнка как своего родного.

Вот она настоящая любовь — наблюдать за тем, как малыш мирно спит.

Похоже, что этим двоим больше ничего и не надо.

Малыш явно рад своему новому другу, а тот нашёл хорошую подушку.

В глазах собаки столько нежности, что не каждый человек способен на такое чувство.

Маленький щенок, по-видимому, настроен серьёзно — своего друга он точно никому не даст в обиду.