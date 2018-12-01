Как собаки реагируют на нового маленького человека в семье: 10 примеров

Эта собака недоумевает, что за игрушку ей подарили.
Пёс явно не против новых друзей, тем более что они дали ему возможность бездельничать ещё больше.
Два далматина совершенно сбиты с толку, оказавшись перед плачущим ребёнком. Остаётся только смотреть и надеяться, что он перестанет плакать.
Собака изо всех сил пытается не двигаться и даже боится дышать, лишь бы ребёнок не проснулся.
Похоже, что этой собаке не потребовалось много времени, чтобы полюбить ребёнка как своего родного.
Вот она настоящая любовь — наблюдать за тем, как малыш мирно спит.
Похоже, что этим двоим больше ничего и не надо.
Малыш явно рад своему новому другу, а тот нашёл хорошую подушку.
В глазах собаки столько нежности, что не каждый человек способен на такое чувство.
Маленький щенок, по-видимому, настроен серьёзно — своего друга он точно никому не даст в обиду.
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