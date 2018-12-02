10 огромных собак, которые в душе так и остались маленькими щенками

Эти большие собаки совсем не хотят взрослеть, и кто может винить их в этом? Пусть снаружи они и кажутся громадными, но внутри они всё те же милые щенята.

"Давайте пообнимаемся, как мы раньше это делали... Эй, ну вы чего?"

Посреди ночи пёс решил улечься вместе с хозяином, но не рассчитал места.

Может, с виду помесь собаки и волка кажется не такой доброй, но внутри она всё тот же щенок.

На что ни пойдёшь ради любви — именно так хозяйка и её любимый питомец смотрят вместе телевизор.

Похоже, что эти ребята счастливы, как никто другой.

Собака явно не догадывается, насколько она большая.

Хозяин целый день пробыл на работе, так что пёс заслужил свою порцию обнимашек.

И попробуй найди хозяина...

Эта собака ощущает себя не щенком, а, скорее, котёнком.

Пёс явно не любит, когда на него перестают обращать внимания.