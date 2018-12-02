10 огромных собак, которые в душе так и остались маленькими щенками

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10 огромных собак, которые в душе так и остались маленькими щенками

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Эти большие собаки совсем не хотят взрослеть, и кто может винить их в этом? Пусть снаружи они и кажутся громадными, но внутри они всё те же милые щенята.

"Давайте пообнимаемся, как мы раньше это делали... Эй, ну вы чего?"

<p>Фото © Соцсети</p>

Посреди ночи пёс решил улечься вместе с хозяином, но не рассчитал места.

<p>Фото © Соцсети</p>

Может, с виду помесь собаки и волка кажется не такой доброй, но внутри она всё тот же щенок.

<p>Фото © Соцсети</p>

На что ни пойдёшь ради любви — именно так хозяйка и её любимый питомец смотрят вместе телевизор.

<p>Фото © Соцсети</p>

Похоже, что эти ребята счастливы, как никто другой.

<p>Фото © Соцсети</p>

Собака явно не догадывается, насколько она большая.

<p>Фото © Соцсети</p>

Хозяин целый день пробыл на работе, так что пёс заслужил свою порцию обнимашек.

<p>Фото © Соцсети</p>

И попробуй найди хозяина...

<p>Фото © Соцсети</p>

Эта собака ощущает себя не щенком, а, скорее, котёнком.

<p>Фото © Соцсети</p>

Пёс явно не любит, когда на него перестают обращать внимания.

<p>Фото © Соцсети</p>

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