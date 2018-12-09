У собак тоже бывает витилиго: 12 очаровательных примеров

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У собак тоже бывает витилиго: 12 очаровательных примеров

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Витилиго — нарушение пигментации — встречается не только у людей, но и у собак. И если эта особенность не помешала Винни Харлоу стать супермоделью, то почему бы этим пёселям не стать звёздами Сети? Лайф собрал 12 самых милых собачьих примеров, когда пятна только украшают.

Этот парень припорошён снежком даже летом

<p>Фото © instagram/<a href="https://instagram.com/p/2Q7lG2yFy0/#author_izzy_rottweiler_vitiligo" target="_blank"><em>i</em></a>zzy_rottweiler_vitiligo</p>

А этот отрастил себе модную бороду

<p>Фото © instagram/dachshundmaniax</p>

Примерно так выглядит инвертированная панда

<p>Фото © instagram/white_eyed_rowdy</p>

А в таком камуфляже можно смело валяться в муке

<p>Фото © Reddit.com</p>

Среди далматинцев сойдёт за своего

<p>Фото © Reddit.com</p>

А этот Бэтмен точно на светлой стороне

<p>Фото © Reddit.com</p>

Благородная седина красит даже собак

<p>Фото © Instagram/kriimu4</p>

А этот пятнистый парень явно косит под Бэмби

<p>Фото © Insragram/chevy_the_rottie</p>

Очень суровый, но очень милый шериф

<p>Фото © Insragram/nixonthegrey</p>

Инвертированная панда? А вот и нет! Очковый медведь

<p>Фото © Reddit.com</p>

Кажется, ему на нос села бабочка

<p>Фото © Insragram/aesa_pants</p>

Кстати, трёхцветная собака — к счастью!

<p>Фото © Insragram/thespotteddawg</p>

При каждом просмотре этих фото в мире умирает один вампир

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