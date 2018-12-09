У собак тоже бывает витилиго: 12 очаровательных примеров

Этот парень припорошён снежком даже летом
А этот отрастил себе модную бороду
Примерно так выглядит инвертированная панда
А в таком камуфляже можно смело валяться в муке
Среди далматинцев сойдёт за своего
А этот Бэтмен точно на светлой стороне
Благородная седина красит даже собак
А этот пятнистый парень явно косит под Бэмби
Очень суровый, но очень милый шериф
Инвертированная панда? А вот и нет! Очковый медведь
Кажется, ему на нос села бабочка
Кстати, трёхцветная собака — к счастью!
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