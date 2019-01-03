Обычный день в Китае...

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Обычный день в Китае...

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Обычный день в обычной китайской семье... Лабрадор помогает хозяину так, будто это в порядке вещей.
Автор:
СХ
Семен Хафизов
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