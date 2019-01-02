"Мне подарили друга!"

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"Мне подарили друга!"

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Семья студентки из Оклахомы подарила ей долгожданный подарок, не дожидаясь Рождества. Халли давно мечтала о собаке, и наконец произошло маленькое чудо...
Автор:
АГ
Алина Гостева
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