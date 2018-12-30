Брошенный пёс умолял хозяина забрать его с собой, но тот сел в машину и уехал

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Брошенный пёс умолял хозяина забрать его с собой, но тот сел в машину и уехал

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Камеры, установленные на дороге в Сток-он-Тренте, Великобритания, сняли, как владелец оставляет на дороге домашнего пса и уезжает. Видео потрясло пользователей Сети, и сотни из них предложили забрать собаку себе, сообщает Metro.

На кадрах видно, как стаффордширский терьер отчаянно и безуспешно пытается попасть в машину, но хозяин игнорируют эти попытки. При этом пёс до последнего не верит, что человек действительно решил его бросить.

Сообщается, что видео было снято 17 декабря. С тех пор сотрудникам службы защиты животных уже удалось отловить брошенного пса, которому они дали кличку Снуп.

<p>Фото: PSPCA</p>

Теперь забрать Снупа мечтают сотни людей по всей Великобритании, но зоозащитники не оставляют надежды найти хозяина брошенного пса, чтобы выяснить, что заставило его так жестоко избавиться от собаки.

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