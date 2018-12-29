Лучший мой подарочек — это ты!

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Лучший мой подарочек — это ты!

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Золотистый ретривер Минни получила в подарок на Рождество маленького друга. Хозяева надеются, что щенок поможет Минни справиться с повышенной тревожностью, которой она страдает с самого детства.
Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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