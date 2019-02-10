Одноглазого щенка бросили умирать на холоде, но он не потерял веру в людей

Истории о жестоком обращении с животными часто заканчиваются предсказуемо и трагично. Но, к счастью, это не тот случай.

Этому щенку, помеси дворняжки и шарпея, невероятно повезло: неравнодушные люди заметили его ужасное состояние и обратились в приют для животных Naminukai, который находится в Вильнюсе, Литва, пишет Bored Panda.

Но когда волонтёры прибыли на место, они были не готовы к тому зрелищу, что предстало перед ними: несчастный щенок был прикован цепью на морозе возле мусорных баков. Вокруг было полно мусора и фекалий, а сам он был истощён, покрыт лишаями и слеп на один глаз. Хозяева и не думали выносить щенку хоть какую-нибудь еду, вместо этого они выставили на улицу миску с грязной и заледеневшей водой.

Вид и условия, в которых содержали малыша, привели в ужас всех присутствующих, кроме, разумеется, владельцев щенка, которым было глубоко безразлично, что происходит с их собакой.

Волонтёры немедленно забрали шарпея в приют и назвали его Барсой. И с этого момента жизнь щенка изменилась навсегда. Работники приюта не отходили от него ни на шаг, неустанно следя и помогая Барсе в восстановлении. Местная ветеринарная клиника сделала щенку бесплатную операцию на глаз, которая помогла вернуть Барсе полноценное зрение.

Многие собаки, пережив такое жестокое предательство со стороны хозяев, озлобившись, нередко теряют всякое доверие к людям, но не Барса — он остался добрым и жизнерадостным малышом. Стоило щенку почувствовать тепло и заботу, как он мгновенно расцвёл и привлёк внимание многих семей, одна из которых забрала Барсу к себе домой, и теперь он будет жить в окружении любящих его людей.