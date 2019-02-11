ТП головного мозга. Крохотный шпиц лишился уха из-за хозяйки, помешанной на моде

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ТП головного мозга. Крохотный шпиц лишился уха из-за хозяйки, помешанной на моде

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В погоне за модой люди способны сделать со своей внешностью многое, но некоторые переключаются с себя на животных. И на этот раз эксперимент закончился печально.

Хозяйка шпица по кличке Диффи отвела питомца в салон для собак в Хуахине, Таиланд. Следуя модным тенденциям, она попросила мастеров окрасить уши и хвост животного в красный цвет. Девушка не подозревала, к чему может привести её легкомысленная просьба.

<p>Фото: facebook / Ampaipan Wachaporn</p>

На светлый мех бедного четверолапого на 40 минут нанесли краску. А когда смыли, стоячие в нормальном состоянии уши обвисли. Однако парикмахеры заверили хозяйку, что через пару дней питомец придёт в норму. Но этого так и не произошло. Кожа животного сразу начала шелушиться и чесаться, вскоре появились струпья. В итоге левое ухо почернело и отвалилось, пишет Metro.

Это выглядело как типичные симптомы аллергии, такие как зуд, жжение и шелушение. Но когда сошли струпья, ухо отвалилось

хозяйка Диффи

<p>Фото: facebook / Ampaipan Wachaporn</p>

Когда в Сети появились кадры с процедуры и снимки пострадавшей собаки, то они быстро стали вирусными. И хозяйку животного раскритиковали пользователи, зоозащитные организации и ветеринары. По словам последних, это действительно могла быть сильная аллергическая реакция, и всё могло закончиться гораздо печальнее.

<p>Фото: facebook / Ampaipan Wachaporn</p>

Это живые существа, но их окрашивание посылает тревожное сообщение о том, что их рассматривают как аксессуары

представитель зоозащитной организации

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