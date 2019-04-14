Хозяйка трижды клонировала любимого пуделя и отдала $50 тыс., чтобы он жил вечно

Жительница Сиэтла отдала 50 тысяч долларов, чтобы клонировать любимую собаку. Теперь у неё живут три клона — и она не собирается останавливаться на достигнутом.

Когда Эми Вангемерт осознала, что в скором времени ей придётся попрощаться с её любимым той-пуделем Банером, то ей в голову пришла сумасшедшая идея. Собаке уже 13 лет, и после её кончины Эми останется совсем одна. Чтобы избежать этого, она решила завести ещё животных, но ни одно из них не шло ни в какое сравнение с Банером, сообщает The Sun.

Идеальное решение нашлось — Эми обратилась в ту же компанию, которая в 2017 году клонировала собаку Барбры Стрейзанд. Процедура обошлась хозяйке в 50 тысяч долларов и заняла полгода. И теперь у неё живут три идентичные копии Банера: Банер-младший, Бакстер и Дито. Когда клонам исполнится восемь лет, Эми Вангемерт собирается клонировать уже их и тем самым даровать своему любимцу Банеру "вечную жизнь".

При этом у Эми есть четверо детей, которые уже выросли и завели свои семьи. Но женщине всё равно не хватает внимания и любви.

Это лучшее решение в моей жизни. Они наполняют мою жизнь радостью и стоят каждого потраченного цента. Я буду клонировать их снова и снова Эми Вангемерт

Однако защитники животных видят и обратную сторону медали. Раньше после смерти любимца люди брали другую собаку из приюта, а теперь будут клонировать своих умерших питомцев.