Пёс работает в уличном ларьке, и у него с радостью покупают запечённую картошку

Собаки помогают слабовидящим людям, ищут наркотики и задерживают преступников во всём мире. Но вряд ли вы хоть раз встречали собаку в должности продавца уличной еды.

Трёхлетний сиба-ину Кенкун — не только хороший мальчик, но ещё и настоящий трудяга. Он работает продавцом запечённого батата — популярной в Японии уличной еды — в городе Саппоро на острове Хоккайдо, сообщает Insider.

Зимой ларьки с запечённым бататом появляются по всей Японии и так же популярны, как жареные каштаны — в Европе. Но только в Саппоро это лакомство можно купить у собаки.

Кенкун не умеет обращаться с кассой, но приветлив с каждым покупателем. Несмотря на то что ларёк работает по принципу самообслуживания — нужно самому выбрать приглянувшийся батат и оставить за него 100 иен (около 60 рублей), — пёс-работник поднимает настроение каждому покупателю, а значит, трудится не зря.

Деревянный ларёк, в котором Кенкун проводит рабочие будни, обклеен яркими плакатами. Надпись на одном из них гласит: "Я собака, поэтому не могу дать вам сдачу". Чаевые за хорошую работу хорошего мальчика приветствуются.