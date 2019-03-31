Какому знаку зодиака стоит завести бульдога, а какому — чихуа-хуа

Собираетесь завести собаку, но не можете определиться с породой? Возможно, подобрать идеального компаньона вам помогут звёзды.

Найти своё среди многообразия пород можно, опираясь на собственный знак зодиака. Астролог Лиза Стардаст из Нью-Йорка утверждает, что совместимость по знакам — основа гармоничных взаимоотношений с питомцем. Если учесть советы астрологов при выборе собаки, она будет разделять ваши вкусы и образ жизни, сообщает Insider.

Овен (21 марта — 19 апреля): заведите борзую

Овны любят авантюры, динамичное развитие событий, они амбициозны. Борзые подойдут овнам, потому что они ласковы, но любят активно проводить время и по-дружески соревноваться с хозяином.

Телец (20 апреля — 20 мая): заведите французскую болонку

Порода болоньез идеально подходит для тельцов. Они верные друзья, как и Тельцы, дорожат общением, любят отдохнуть и умеют наслаждаться жизнью.

Близнецы (21 мая — 20 июня): заведите чихуа-хуа

Близнецы славятся своей двойственной натурой: то они жизнерадостны и общительны, то сдержанны и погружены в свои мысли. Чихуа-хуа идеально подходят им в этом плане: собаки этой породы коммуникабельны и энергичны, но в то же время могут наслаждаться бездельем.

Рак (21 июня — 22 июля): заведите бульдога

Рак — это водный знак, его представители легко адаптируются к любой среде. Они любят проявлять нежность, ценят стабильность и ставят семью на первое место. Бульдоги тоже ориентированы на семью и готовы её защищать. С таким компаньоном вы будете много времени проводить, лёжа в обнимку на диване — в своей уютной крепости.

Лев (23 июля — 22 августа): заведите бишон фризе

У Львов большое сердце, а ещё они любят динамику в жизни. Дружелюбный и внимательный бишон фризе подходит им, как никто другой. Они, как и Львы, обожают внимание.

Дева (23 августа — 22 сентября): заведите померанского шпица

Померанские шпицы, как и Девы, умны, общительны и шустры. И те и другие охотно и громко выражают своё мнение. Обладая сильным и несгибаемым характером, они всё равно могут проявлять мягкость и относиться с пониманием к другим.

Весы (23 сентября — 22 октября): заведите золотистого ретривера

Весы любят баланс и справедливость. Их ровный темперамент сочетается с характером золотистых ретриверов. Они игривы, привязаны к друзьям и семье. И весы, и золотистые ретриверы прекрасно проявляют терпение и понимание во всех аспектах жизни.

Скорпион (23 октября — 21 ноября): заведите пули

Венгерские овчарки пули стремятся охранять близких, как и Скорпионы. И те и другие пользуются своей интуицией, гордятся своей преданностью, умны и внимательны к потребностям других.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря): заведите исландскую овчарку

Стрельцы энергичные, независимые и беспечны по своей природе. Исландские овчарки во многом на них похожи, стремятся объединять людей и любят простые радости жизни.

Козерог (22 декабря — 20 января): заведите бобтейла

Козероги страстны и решительны. Предприимчивость свойственна им так же, как любовь и понимание, — и в этом бобтейлы на них похожи. Эти собаки ласковы, бдительны и проявляют терпение и доброту во всех аспектах жизни.

Водолей (21 января — 18 февраля): заведите американскую эскимосскую собаку

Водолеи обладают яркой личностью, любят заводить друзей и прекрасно выражают свои эмоции и мысли. Подобно им американская эскимосская собака обладает пытливым умом и потрясающе красива изнутри и снаружи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта): заведите бассет-хаунда

Милый и чувствительный по своей природе, бассет-хаунд хорошо понимает Рыб. Они, как и Рыбы, стремятся сбежать от толпы и предаться мечтаниям. Эти любящие преданные собаки способны испытывать сочувствие к другим.