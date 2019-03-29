Прохожий спас жизнь щенку, когда тот подавился мясом и перестал дышать

Эта добрая история, произошедшая в турецкой провинции Ризе, в очередной раз доказывает, что не все герои носят плащи.

В Сети становится популярным видео с трогательным спасением щенка. Живущий на улице малыш подобрал кусочек мяса, но не смог его проглотить и подавился. Хозяин местной лавки, который зачастую подкармливал дворовых псов, поднял тревогу, когда увидел практически бездыханное тельце.

На помощь малышу поспешил прохожий по имени Омер Йылмаз, пишет Dailysabah. Отчаянно пытаясь спасти бедолагу, мужчина сделал ему массаж сердца и даже отважился на искусственное дыхание. И чудо действительно случилось. Щенок задышал и пришёл в себя, хоть и остался немного шокирован. В соцсетях Омера горячо поддержали и одарили словами благодарности, ведь такой поступок способен тронуть даже самое жёсткое сердце.

Огромное сердце у человека, молодец! BigPapaPumpin