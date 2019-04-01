Почтальон покорил "Инстаграм" благодаря селфи с самыми милыми адресатами

Джейсон Хардести из Нового Орлеана доставляет почту и посылки, а также — радость собакам, которые встречают его у дверей.

Раньше Джейсон развозил посылки в той части города, где собаки не проявляли особого дружелюбия. Но два года назад его перевели в район, где в основном живёт молодёжь. И тогда рабочие будни Джейсона заиграли новыми красками, пишет Buzzfeed.

У Джейсона нет домашних животных, поэтому встреча с каждой новой собакой была для него как праздник. В какой-то момент он решил делать фото со своими новыми друзьями, которые выходили его встречать, и это принесло ему 47 тысяч подписчиков в "Инстаграме".

Заразительная и жизнерадостная улыбка плюс милые собачки — вот секрет популярности простого курьера из Нового Орлеана. "Именно для этого был придуман интернет", — заявляют люди в комментариях под фотографиями Джейсона.