Вот что происходит с собакой при виде вкусняшки: 15 смешных морд в стоп-кадре

"Лети, лети, моя прелесть..."
"Оп, попался!"
"Ну наконец-то!"
"Фотосессия фотосессией, а подкрепиться не помешает"
"Мимо моей пасти ещё ничто не пролетало!"
"Ну вот, предупреждать же надо!"
"Интересно, съёмка уже началась?"
"Ух ты, такого я ещё не ел!"
"Чёртова диета"
"Ну ладно, так уж и быть — залетай!"
"Это точно не сон?"
"Ну и как вы себе это представляете?"
"Если не сейчас, то когда?"
"Сделаю вид, что я кот"
"Какого..."
Прощай, мой верный друг. Хозяева провожают любимцев в последний путь: 12 фото
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