Вот что происходит с собакой при виде вкусняшки: 15 смешных морд в стоп-кадре

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Вот что происходит с собакой при виде вкусняшки: 15 смешных морд в стоп-кадре

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Фотограф Кристиан Вилер специализируется на собаках. Но на его снимках вы не найдёте питомцев, позирующих на камеру под присмотром своих хозяев. Вилер щёлкает затвором в самый неожиданный момент — когда кто-то за кадром бросает животным корм. Недавно фотограф опубликовал новую порцию работ, которые вошли в его альбом с говорящим названием "Угощение".

"Лети, лети, моя прелесть..."

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Оп, попался!"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Ну наконец-то!"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Фотосессия фотосессией, а подкрепиться не помешает"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Мимо моей пасти ещё ничто не пролетало!"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Ну вот, предупреждать же надо!"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Интересно, съёмка уже началась?"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Ух ты, такого я ещё не ел!"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Чёртова диета"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Ну ладно, так уж и быть — залетай!"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Это точно не сон?"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Ну и как вы себе это представляете?"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Если не сейчас, то когда?"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Сделаю вид, что я кот"

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

"Какого..."

<p>Фото: © Christian Vieler</p>

Прощай, мой верный друг. Хозяева провожают любимцев в последний путь: 12 фото

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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