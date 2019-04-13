Вот что происходит с собакой при виде вкусняшки: 15 смешных морд в стоп-кадре

Фотограф Кристиан Вилер специализируется на собаках. Но на его снимках вы не найдёте питомцев, позирующих на камеру под присмотром своих хозяев. Вилер щёлкает затвором в самый неожиданный момент — когда кто-то за кадром бросает животным корм. Недавно фотограф опубликовал новую порцию работ, которые вошли в его альбом с говорящим названием "Угощение".

"Лети, лети, моя прелесть..."

"Оп, попался!"

"Ну наконец-то!"

"Фотосессия фотосессией, а подкрепиться не помешает"

"Мимо моей пасти ещё ничто не пролетало!"

"Ну вот, предупреждать же надо!"

"Интересно, съёмка уже началась?"

"Ух ты, такого я ещё не ел!"

"Чёртова диета"

"Ну ладно, так уж и быть — залетай!"

"Это точно не сон?"

"Ну и как вы себе это представляете?"

"Если не сейчас, то когда?"

"Сделаю вид, что я кот"

"Какого..."

Прощай, мой верный друг. Хозяева провожают любимцев в последний путь: 12 фото